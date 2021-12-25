Правительство увеличило план поступлений от транзита российского газа

Кабинет министров согласовал продление на 2022−2024 годы действия договора транспортировки природного газа между НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины». Сумма договора от 30 декабря 2019 года увеличена до 8,6 млрд долларов.
Об этом свидетельствует распоряжение правительства от 28 декабря 2021 года № 1734-р.
Решением предусмотрено увеличение суммы договора «из расчета бронирования мощностей в 2022—2024 годах от 40 млрд куб. метров газа ежегодно».
Напомним, согласно договору от 31 декабря 2019 года «Нафтогаз» является компанией-организатором транспортировки российского газа и по заказам «Газпрома» бронирует у ООО «Оператор ГТС Украины» необходимые мощности.
Договор предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году — 65 млрд куб. м, в 2021—2024 годах — 40 млрд куб. м ежегодно.
По данным «Нафтогаза», минимальная гарантированная сумма выручки за услуги организации транспортировки газа «Газпрому» за пять лет составит свыше 7,1 млрд долларов.
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