По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (41,668 млн грн и 42,849 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (50 и 35), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,20-27,21 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 85 активные заявки по доллару на сумму 84,517 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,2000 – 150 000

27,1900 – 55 555

27,1900 – 30 000

27,1900 – 45 000

27,1900 – 27 000

27,1900 – 30 000

27,1800 – 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,1400 – 30 000

27,1400 – 10 000

27,1500 – 30 000

27,1500 – 20 000

27,1800 – 10 000

27,1900 – 8 000

27,2000 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,2185 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,1744 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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