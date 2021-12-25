По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (41,668 млн грн и 42,849 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (50 и 35), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,20-27,21 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 85 активные заявки по доллару на сумму 84,517 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,2000 – 150 000
27,1900 – 55 555
27,1900 – 30 000
27,1900 – 45 000
27,1900 – 27 000
27,1900 – 30 000
27,1800 – 120 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,1400 – 30 000
27,1400 – 10 000
27,1500 – 30 000
27,1500 – 20 000
27,1800 – 10 000
27,1900 – 8 000
27,2000 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,2185 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,1744 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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