Советы как правильно выбрать каско

Автострахование прочно вошло в жизнь современного человека. Владельцы транспортных средств разных типов отлично понимают – страховка является защитой их материального благосостояния. Практически любые риски на дороге или во время хранения авто можно покрыть за счет страховой компании. Но только в том случае, если полис подобран правильно. Обязательное страхование по ОСАГО не дает возможности полностью защитить себя от непреднамеренных трат. Именно поэтому хозяева новых и дорогих авто предпочитают дополнить автоцивилку полисом добровольного страхования каско.

Добровольное автострахование – процедура, о необходимости которой не напомнят служители порядка, ведь ее прохождение или отказ от него полностью зависят от желаний и возможностей автовладельца. Так зачем платить больше, ведь высокая цена страховки не является секретом для владельцев ТС?

Очень часто каско оформляется на кредитные автомобили. Взять авто с постепенными выплатами за него практически невозможно без оформления данного вида полиса. В большинстве случаев банк сотрудничает с определенными страховыми компаниями и предъявляет строгие требования к наполнению договора и условиям страхования. В таких случаях оформляется полный полис каско как гарант максимальной защиты ТС. Но если вы хотите застраховать автомобиль, который не находится в залоге, то выбрать оптимальные условия страхования вполне в ваших силах.

Как выбрать лучшие условия по каско

Хорошая страховая компания предложит клиенту несколько вариантов оформления каско. Наибольшее число рисков покрывает полное КАСКО – страховка, в которой предусмотрены практически все возможные опасности для автомобиля. Но от количества рисков напрямую зависит цена полиса. Всегда ли нужно платить больше?

Второй вариант оформления страховки – частичное КАСКО. В этом случае договором предусмотрена выплата компенсаций лишь по тем рискам, которые в нем обозначены (а это может быть далеко не полный перечень возможных пунктов).

На что обратить внимание при выборе перечня рисков? В первую очередь – на их актуальность в каждом конкретном случае. Например, риск угона стоит учесть владельцам авто, модели которых включены в список самых угоняемых транспортных средств (со статистикой легко ознакомиться в Сети). Если вашего автомобиля в перечне нет – риски снижаются. А если для хранения ТС вы пользуетесь платной закрытой стоянкой, не оставляете автомобиль на улице без присмотра, не паркуетесь в неблагонадежных местах – риск угона сводится к минимуму и от этого пункта договора можно отказаться.

Рассмотрите подробно и другие риски. При анализе риска ДТП учитывайте не только марку и модель авто в соотношении со статистикой, но и такие важные моменты как:

ваш стаж вождения и водительский опыт;

интенсивность трафика;

частоту эксплуатации транспортного средства.

Другие риски, которые включены в полное каско, лучше не исключать из договора страхования. Стихийные бедствия, действия третьих лиц, несчастные случаи практически невозможно прогнозировать, поэтому их лучше не убирать из перечня возможных рисков.

Помимо рисков при выборе страхового полиса каско необходимо обращать внимание и на другие нюансы. Они не связаны напрямую с выплатами компенсаций и страховыми случаями, но оказывают немалое влияние на выгодность страхования.

Узнайте о способах оплаты полиса. Отличным решением станет приобретение в рассрочку – так стоимость каско не будет казаться непосильной для бюджета. Особенно важно изучите пункт о франшизе – той части затрат при наступлении страхового случая, которая ложится на плечи и карман владельца авто. Сопоставьте данные о полисе и целевое назначение автомобиля – далеко не все страховые компании работают с повышенными рисками (работа в такси, массовые пассажирские перевозки, спортивные состязания и пр.).

Большое значение имеет и пакет технического ассистанса. Он может быть достаточно скромным или предлагать интересные опции. Изучите пункты о способах и сроках получения возмещений, необходимости вызова полиции и т.д. Уделив немного внимания изучению страховых предложений вы составите оптимальный договор страхования именно для вас и вашей машины.