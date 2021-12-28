0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 5 0

Продажи электрифицированных автомобилей в Китае превысили 400 тысяч единиц

Продажи электрифицированных автомобилей в Китае превысили 400 тысяч единиц

В Китае доля «зеленого» транспорта в ноябре составила почти пятую часть от общего объема продаж автомобилей. Впервые за месяц было продано более 400 тысяч гибридов и электромобилей.

Об этом сообщает Авто со ссылкой на CleanTechnica.

Всего за один месяц было зарегистрировано 413 094 новых экологически дружественных авто — на 106% больше по сравнению с ноябрем прошлого года. Доля рынка, занимаемая электрифицированным транспортом, достигла 19%, из которых 15% пришлось на электромобили, а 4% – на гибриды.

Бестселлером стал маленький и дешевый электрокар Wuling HongGuang Mini EV стоимостью около 4500 долларов — его выпускает совместное предприятие SAIC-GM-Wuling. 27-сильный электромотор способен разогнать машину до 100 км/ч. В зависимости от выбранного аккумулятора запас хода составляет 120 или 170 км без подзарядки.

Топ-10 самых продаваемых электрифицированных авто в Китае

  • Wuling Hong Guang MINI EV — 40 395 шт.
  • Tesla Model Y — 23 117
  • BYD Qin Plus PHEV — 18 054
  • BYD Song Pro/Plus PHEV — 15 097
  • Li One — 13 485
  • BYD Qin Plus EV — 10 097
  • BYD Han — 10 021
  • BYD Dolphin — 8 800
  • Tesla Model 3 — 8 615
  • Ora Haomao — 8 429

Как видим, в первой десятке присутствует лишь один иностранный бренд — Tesla. Впрочем, ее электрокары выпускаются здесь же — на Гигафабрике в Шанхае.

Если же посмотреть динамику продаж за 11 месяцев с начала года, модели Tesla занимают 2 и 3 строчку рейтинга.

Самые продаваемые электромобили в Китае (январь-ноябрь 2021)

  • Wuling Hong Guang MINI EV — 368 396 шт.
  • Tesla Model Y — 129 353
  • Tesla Model 3 — 120 912
  • BYD Qin Plus PHEV — 94 267
  • BYD Han — 76 559
  • Li One — 76 404
  • Changan Benni EV — 65 996
  • GAC Aion S — 64 775
  • BYD Song Pro/Plus PHEV — 63 819
  • Chery eQ — 59 821

Всего с начала года на китайском рынке продано более 2,7 миллиона электрифицированных автомобилей. Это 11,5% от общего объема рынка.

Напомним, что в Китае определили, сколько запаса хода теряют электромобили на морозе. В тесте участвовали 40 машин.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.