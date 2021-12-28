Продажи электрифицированных автомобилей в Китае превысили 400 тысяч единиц

В Китае доля «зеленого» транспорта в ноябре составила почти пятую часть от общего объема продаж автомобилей. Впервые за месяц было продано более 400 тысяч гибридов и электромобилей.

Об этом сообщает Авто со ссылкой на CleanTechnica.

Всего за один месяц было зарегистрировано 413 094 новых экологически дружественных авто — на 106% больше по сравнению с ноябрем прошлого года. Доля рынка, занимаемая электрифицированным транспортом, достигла 19%, из которых 15% пришлось на электромобили, а 4% – на гибриды.

Бестселлером стал маленький и дешевый электрокар Wuling HongGuang Mini EV стоимостью около 4500 долларов — его выпускает совместное предприятие SAIC-GM-Wuling. 27-сильный электромотор способен разогнать машину до 100 км/ч. В зависимости от выбранного аккумулятора запас хода составляет 120 или 170 км без подзарядки.

Топ-10 самых продаваемых электрифицированных авто в Китае

Wuling Hong Guang MINI EV — 40 395 шт.

EV — 40 395 шт. Tesla Model Y — 23 117

BYD Qin Plus PHEV — 18 054

Qin Plus — 18 054 BYD Song Pro/Plus PHEV — 15 097

Song Pro/Plus — 15 097 Li One — 13 485

BYD Qin Plus EV — 10 097

Qin Plus EV — 10 097 BYD Han — 10 021

Han — 10 021 BYD Dolphin — 8 800

Dolphin — 8 800 Tesla Model 3 — 8 615

Ora Haomao — 8 429

Как видим, в первой десятке присутствует лишь один иностранный бренд — Tesla. Впрочем, ее электрокары выпускаются здесь же — на Гигафабрике в Шанхае.

Если же посмотреть динамику продаж за 11 месяцев с начала года, модели Tesla занимают 2 и 3 строчку рейтинга.

Самые продаваемые электромобили в Китае (январь-ноябрь 2021)

Wuling Hong Guang MINI EV — 368 396 шт.

EV — 368 396 шт. Tesla Model Y — 129 353

Tesla Model 3 — 120 912

BYD Qin Plus PHEV — 94 267

Qin Plus — 94 267 BYD Han — 76 559

Han — 76 559 Li One — 76 404

Changan Benni EV — 65 996

GAC Aion S — 64 775

Aion S — 64 775 BYD Song Pro/Plus PHEV — 63 819

Song Pro/Plus — 63 819 Chery eQ — 59 821

Всего с начала года на китайском рынке продано более 2,7 миллиона электрифицированных автомобилей. Это 11,5% от общего объема рынка.

Напомним, что в Китае определили, сколько запаса хода теряют электромобили на морозе. В тесте участвовали 40 машин.