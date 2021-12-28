Продажи электрифицированных автомобилей в Китае превысили 400 тысяч единиц

В Китае доля «зеленого» транспорта в ноябре составила почти пятую часть от общего объема продаж автомобилей. Впервые за месяц было продано более 400 тысяч гибридов и электромобилей.
Об этом сообщает Авто со ссылкой на CleanTechnica.
Всего за один месяц было зарегистрировано 413 094 новых экологически дружественных авто — на 106% больше по сравнению с ноябрем прошлого года. Доля рынка, занимаемая электрифицированным транспортом, достигла 19%, из которых 15% пришлось на электромобили, а 4% – на гибриды.
Бестселлером стал маленький и дешевый электрокар Wuling HongGuang Mini EV стоимостью около 4500 долларов — его выпускает совместное предприятие SAIC-GM-Wuling. 27-сильный электромотор способен разогнать машину до 100 км/ч. В зависимости от выбранного аккумулятора запас хода составляет 120 или 170 км без подзарядки.
Топ-10 самых продаваемых электрифицированных авто в Китае
Как видим, в первой десятке присутствует лишь один иностранный бренд — Tesla. Впрочем, ее электрокары выпускаются здесь же — на Гигафабрике в Шанхае.
Если же посмотреть динамику продаж за 11 месяцев с начала года, модели Tesla занимают 2 и 3 строчку рейтинга.
Самые продаваемые электромобили в Китае (январь-ноябрь 2021)
Всего с начала года на китайском рынке продано более 2,7 миллиона электрифицированных автомобилей. Это 11,5% от общего объема рынка.
Напомним, что в Китае определили, сколько запаса хода теряют электромобили на морозе. В тесте участвовали 40 машин.
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