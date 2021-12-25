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Межбанк: среда станет самым напряженным днем на валютном рынке

Межбанк: среда станет самым напряженным днем на валютном рынке

Среда станет самым напряженным днем на валютном рынке на этой неделе и практически уже сделает всю “курсовую погоду” до конца 2021 года. Крупные и мелкие клиенты предпочтут сегодня закрыть все основные сделки на отчетную дату, чтобы завтра уже только провести окончательные небольшие расчеты по валюте.

Это приведет к частой смене тренда на межбанке в течение дня в моменты выхода крупных покупателей и продавцов. Тем более, что цейтнот не позволит им особо привередничать по курсу, чем периодически будут пользоваться спекулянты. По расчетам Finance.ua, объем операций на межбанке сегодня составит не менее $200−250 млн при заключении до 520−570 сделок.

Добавит статистики торгам среды и необходимость расчетов по вчерашнему аукциону Минфина по размещению ОВГЗ. Вчера инвесторы купили гривневых облигаций на сумму более 15 млрд гривен. И хотя основными покупателями были местные госбанки и украинские частные финучреждения, им всем нужна гривна для закрытия расчетов по ценным бумагам. Даже с учетом того, что сегодня же погасятся проценты по другим пяти выпускам гривневых облигаций.

Нехватку ресурсов банки будут покрывать как за счет привлечения средств на межбанке, так и за счет продажи валюты с собственной валютной позиции. Это подстрахует гривну во время сессии.

Против нацвалюты сработает завершение расчетов государства с экспортерами по возмещению НДС. Основные суммы уже выплачены. Но в любом случае это несколько ослабит их желание расставаться с валютной выручкой, если курс их не будет устраивать. Или появится шанс на то, что он может подрасти в течение дня.

Но в целом, обстановка на межбанке предновогодняя и праздничное настроение уже отражается на поведении всех участников торгов. Основная часть операций сегодня пройдет до 14-15 часов. В этот период, при сильных перекосах спроса и предложения Нацбанку, может, придется выходить на торги с соответствующей интервенцией. Но если рынок сам будет формировать относительное равновесие спроса и предложения, регулятор постарается уже не появляться на торгах.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, 29 декабря будут в пределах: доллар — коридор 27,10-27,30 грн, евро — коридор 30,50-30,85 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

  • Доллар: коридор покупок и продаж 27,00-27,35 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 15-20 коп, а в кассах банков до 20-25 коп.
  • Евро: в банках коридор от 30,40 до 31,00 грн при спреде до 20-25 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора от 30,45 до 30,85 грн при спреде около 17-22 копеек.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,20 / 27,22
евро – 30,75 / 30,78

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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