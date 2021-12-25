«Вдохновляемся и кайфуем». Как работает харьковская сеть Roll Club, где каждый человек важен

В центре Харькова уже три года работает ресторан Roll Club Asian — один из немногих в Украине, недавно сделавший ставку на современную восточную культуру. Это означает не только суши и боулы, но и изокая-бар, японский глянец «для полистания», удивительный интерьер в стиле токийских или вьетнамских улочек и настоящий тук-тук, развозящий доставку.

Суши-ресторан, в котором отступили от классических пагод и бумажных фонарей — самое яркое сегодня звено в истории Roll Club, в течение которой доставка еды от трех энтузиастов выросла до широкой сети на 300+ сотрудников.

Десять лет самостоятельности

Как в большинстве стартовавших без большого капитала компаний, предприниматели-основатели Roll Club сначала делали все своими силами. Вилен Даниелян и два его партнера — родом из Чугуева, небольшого городка под Харьковом, так что бизнес начался оттуда.

В первый год мужчины жили на работе, работая без выходных. Среди услуг были только роллы и доставка — один из предпринимателей готовил, другой развозил заказы, третий делал листовки, отвечая за продвижение. Во второй год бизнес вырос, поэтому его решились перенести в Харьков и покорить неизвестный тогда рынок доставки еды в большом городе.

Компания росла поступательно, без потрясающих историй успеха и посторонней помощи. С дохода понемногу вкладывали в развитие и шли от мала до велика — сначала создали кухни доставки, потом появились локации на фудкортах в ТРЦ и только три года назад открыли ресторан в стиле современной Азии. Сейчас сеть насчитывает 6 оффлайн-точек и 4 больших кухни, из которых заказы доставляют по всему городу.

Стратегия и миссия дружеских отношений

Рост заставляет многие компании отказаться от персонализированного подхода, но у Roll Club дружеские отношения с людьми были и остаются основной миссией. Прежде всего их чувствуют покупатели, среди которых около 80% являются постоянными. Однако это касается и команды, где большинство работает годами и даже конкурентов, которых в Roll Club называют коллегами по рынку.

Долгосрочные отношения стали выигрышной стратегией. В частности, они помогли бизнесу не только удержаться, но и масштабироваться во время карантинных ограничений, когда Roll Club получил множество заказов от всех оставшихся дома. Технологически сложный год прошли, полагаясь на слаженную работу команды, а уже в этом году смогли открыть новую кухню и вернуться к равномерной загрузке.

Ценности, работающие ежедневно

Каждая крупная компания имеет свою пирамиду ценностей и Roll Club не исключение. Однако немногие могут похвастаться тем, что на вершине пирамиды стоит «Чтобы вдохновляться и кайфовать» — как ответ на вопрос «Зачем мы это делаем?». Такие ценности не остаются на бумаге – они живут в ежедневной работе с покупателями, отношениях с персоналом и другими игроками на рынке.

Покупателям

Блюда в Roll Club покупают и в праздники, и на повседневную жизнь. В ассортименте есть большая пицца и сеть, которыми можно накормить корпоратив, а также боулы, супы, салаты и все, что берут на обычный обед или ужин. 150 или 200 заказ от постоянных клиентов не вызывает удивления — а для тех, кто давно из Roll Club, существует программа лояльности. По ней можно получить 3% или 5% скидки, а также получить кэшбек на день рождения.

Программа и вкусные бонусы к заказам на определенную сумму – приятная, но не решающая причина, почему в компанию возвращаются. Более важно честность. К примеру, если на праздники кухня очень загружена, клиентов всегда предупреждают об увеличении времени доставки.

Прозрачны также вес и состав каждого блюда. Последний по желанию клиентов кастомизируют – во время заказа можно попросить добавить или убрать определенный ингредиент, сделать блюдо менее или более острым. В каждом разделе меню есть вегетарианские блюда и вкусности для детей.

Неприятности и недоразумения случаются также, но каждую ситуацию прорабатывают. К примеру, если курьер перепутал заказ, покупателя обязательно переспросят — заменить или компенсировать разницу? Полагаются на то, как заказчику будет удобнее – а в следующий раз добавят бонус-десерт.

Команде

В сфере общепита часто меняется персонал, однако истории с Roll Club несколько нарушают тенденцию. Чаще люди остаются в команде надолго, или возвращаются — если сначала решили уйти. Это влияет на качественный и стабильный вкус блюд – повара, работающие много лет, знают их до деталей.

Секретов, как удержать персонал, нет. Все решают мелочи – комфортные условия и график работы, дружеское отношение руководства и взаимоподдержка в команде. Хорошим показателем является то, что сотрудники и сами заказывают блюда Roll Club домой, зная качество.

Помимо комфорта, в компании беспокоятся и о развитии. Знакомятся с другими заведениями, расширяют свои представления во время путешествий по Украине и Европе, общаются с теми, кто открывает новые рестораны или имеет успешные проекты.

Коллегам

Желание завоевать лидерство на рынке ставит его игроков друг против друга. В Roll Club считают, что сотрудничество намного эффективнее. С коллегами (не конкурентами!) компания пытается строить долгосрочные отношения — создает коллаборации, делится опытом и строит дружеское коммьюнити.

В частности, новый YouTube проект Вилена Даниелян направлен на то, чтобы знакомиться с другими рестораторами и обсуждать предпринимательские истории. Миссия канала – прежде всего образовательная. В Roll Club верят, что такое сотрудничество поможет развивать рынок, расти вместе с коллегами и усиливать друг друга.

Азиатская культура и дальнейшие эксперименты

Roll Club Asian, ориентированный на азиатскую уличную еду, уже вносит свой вклад в ресторанную культуру Харькова. Он одним из первых возобновил интерес к современному Востоку, и уже в этом году открылось несколько азиатских учреждений от других сетей. В Roll Club довольны тем, что они одними из первых вошли в тренд.

Сейчас компания уже достаточно взрослая и уверенная, чтобы экспериментировать с новыми форматами. Налаженный бизнес и опыт позволяют попробовать новое — то, что давно хотели претворить в жизнь, но откладывали из-за потребности в количественном росте. Однако на какие бы эксперименты ни решилась компания, можно быть уверенными — у новых проектов Roll Club будет лицо.