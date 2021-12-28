Названы цены на газ для населения на январь 2022 года (таблица)

С началом 2022 года газ для бытовых потребителей не подорожает. До конца апреля будут действовать текущие годовые базовые предложения. Газоснабжающие компании традиционно пересматривают их раз в месяц, однако по условиям контрактов менять их могут только в сторону снижения.
Finance.ua узнал от Газправды о тарифах у разных компаний.
На январь 2022 года свой ценник снизил лишь один поставщик – Херсонская областная энергоснабжающая компания. В предыдущие месяцы она давала самую высокую цену в рейтинге (13,5 грн за куб). Теперь же за кубометр просит 9,98 грн.
Остальные компании оставили ценники неизменными. Поэтому стоимость газа в январе 2022 года, в зависимости от поставщика, будет колебаться от 7,799 до 11,99 грн за кубометр (это теперь максимальная цена в рейтинге).
Сразу 36 газоснабжающих компаний установили цены ниже 8 грн за кубометр.
Рейтинг самых выгодных предложений стартует с 7,799 грн за кубометр. Такую цену предложила компания Энерджи Трейд Груп (ETG.UA).
Всего на 0,001 грн больше – 7,80 грн за куб – просит компания Neogas. Далее идут Евода Трейд КП Луцкводоканал (7,88 грн за куб), Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт (7,89 грн за куб), Палывэнерго (7,90 грн за куб), Энергогарантия (7,95 грн за куб).
Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины предложила традиционные 7,96 грн за кубометр.
Такую же цену обнародовали Газпостачсервис и Тернопольоблгаз Сбыт.
У остальных компаний ценники от 7,98 до 11,99 грн за кубометр.
Полный перечень поставщиков и их предложения приведены в таблице
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