Мировой рынок облигаций покажет худший результат за 22 года

2021 год станет худшим годом для мирового долгового рынка, начиная с 1999 года.
Об этом пишет Financial Times.
Агрегированный индекс долговых бумаг Barclays, в который входят выпуски государственных и корпоративных облигаций разных стран, с начала 2021 года показывает отрицательную доходность -4,8%.
Главная причина — быстрое ускорение инфляции: долговые бумаги всегда демонстрируют острую реакцию на рост цен.
Падение долгового рынка во многом было обусловлено двумя периодами активной распродажи гособлигаций, пишет FT.
В начале года инвесторы сбрасывали долгосрочные гособлигации в ожидании скорейшего восстановления экономик после ковидных ограничений и роста цен (так называемый эффект «рефляции»).
Осенью инвесторы начали распродавать бумаги с меньшей дюрацией по мере того, как мировые центробанки стали давать сигналы о предстоящем увеличении ключевых ставок.
Как отмечает издание, за несколько десятков лет рынок облигаций редко демонстрировал столь отрицательную динамику. В последний раз это произошло в эпоху расцвета доткомов в 1999 году, когда индекс Barclays потерял 5,2%.
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