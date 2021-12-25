Мировой рынок облигаций покажет худший результат за 22 года

2021 год станет худшим годом для мирового долгового рынка, начиная с 1999 года.

Об этом пишет Financial Times.

Агрегированный индекс долговых бумаг Barclays, в который входят выпуски государственных и корпоративных облигаций разных стран, с начала 2021 года показывает отрицательную доходность -4,8%.

Главная причина — быстрое ускорение инфляции: долговые бумаги всегда демонстрируют острую реакцию на рост цен.

Падение долгового рынка во многом было обусловлено двумя периодами активной распродажи гособлигаций, пишет FT.

В начале года инвесторы сбрасывали долгосрочные гособлигации в ожидании скорейшего восстановления экономик после ковидных ограничений и роста цен (так называемый эффект «рефляции»).

Осенью инвесторы начали распродавать бумаги с меньшей дюрацией по мере того, как мировые центробанки стали давать сигналы о предстоящем увеличении ключевых ставок.

Как отмечает издание, за несколько десятков лет рынок облигаций редко демонстрировал столь отрицательную динамику. В последний раз это произошло в эпоху расцвета доткомов в 1999 году, когда индекс Barclays потерял 5,2%.