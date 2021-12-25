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«Ковидная» тысяча: один из банков продолжит выплаты в праздничные дни

«Ковидная» тысяча: один из банков продолжит выплаты в праздничные дни

Государственные банки планируют возобновить выплаты по программе “еПоддержка” после праздников. Однако monobank намерен продолжать начислять средства украинцам за вакцинацию сразу после заявки в “Дії”.

Об этом написал соучредитель monobank Олег Гороховский.

“Приняли решение продолжить выплаты “ковидной тысячи” даже после окончания выплат первой волны программы 29.12”, – написал он.

При этом Гороховский отметил, что государство планирует возобновить выплаты после праздников.

“А мы даже не будем останавливаться попить водички. Платить, как и раньше, будем мгновенно после заявки в “Дії”“, – заявил он, отметив при этом, что всего выплаты через monobank получили уже около 1,8 млн украинцев. Из них потрачено примерно 400 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • в рамках программы «еПоддержка» 6,5 млн украинцев получили банковские карты. На ее реализацию уже направлено 3 млрд грн;
  • оформить карту для получения 1000 гривен по программе «еПоддержка» можно в шести банках, а еще тринадцать банков находятся на стадии подключения.

Тысяча за вакцинацию: как получить и куда потратить 😷

По материалам РБК-Украина
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