«Ковидная» тысяча: один из банков продолжит выплаты в праздничные дни

Государственные банки планируют возобновить выплаты по программе “еПоддержка” после праздников. Однако monobank намерен продолжать начислять средства украинцам за вакцинацию сразу после заявки в “Дії”.

Об этом написал соучредитель monobank Олег Гороховский.

“Приняли решение продолжить выплаты “ковидной тысячи” даже после окончания выплат первой волны программы 29.12”, – написал он.

При этом Гороховский отметил, что государство планирует возобновить выплаты после праздников.

“А мы даже не будем останавливаться попить водички. Платить, как и раньше, будем мгновенно после заявки в “Дії”“, – заявил он, отметив при этом, что всего выплаты через monobank получили уже около 1,8 млн украинцев. Из них потрачено примерно 400 млн грн.

Справка Finance.ua:

в рамках программы «еПоддержка» 6,5 млн украинцев получили банковские карты. На ее реализацию уже направлено 3 млрд грн;