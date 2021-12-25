«Ковидная» тысяча: один из банков продолжит выплаты в праздничные дни

Государственные банки планируют возобновить выплаты по программе “еПоддержка” после праздников. Однако monobank намерен продолжать начислять средства украинцам за вакцинацию сразу после заявки в “Дії”.
Об этом написал соучредитель monobank Олег Гороховский.
“Приняли решение продолжить выплаты “ковидной тысячи” даже после окончания выплат первой волны программы 29.12”, – написал он.
При этом Гороховский отметил, что государство планирует возобновить выплаты после праздников.
“А мы даже не будем останавливаться попить водички. Платить, как и раньше, будем мгновенно после заявки в “Дії”“, – заявил он, отметив при этом, что всего выплаты через monobank получили уже около 1,8 млн украинцев. Из них потрачено примерно 400 млн грн.
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