Куда чаще всего летали украинцы в 2021 году

Компания Aviasales.ua ежегодно подводит итоги наиболее популярных направлений авиаперелетов. Согласно данным сервиса поиска авиабилетов, среди украинцев самым популярным направлением в 2021 году стала Турция.
Наибольшее количество бронирований билетов в эту страну было сделано весной (24%). На втором месте находится Польша, на третьем – Грузия.
Эти три направления всегда упоминаются в первой пятерке стран, куда украинцы бронировали билеты на протяжении 2021 года, вне зависимости от сезона.
В списке популярных направлений в первом полугодии также упоминаются ОАЭ и Беларусь. Последняя раньше постоянно находилась на третьем месте, пока в мае авиакомпании не ввели ограничения на перелеты через эту страну.
Летом украинцы, кроме стабильной первой тройки лидеров, искали авиабилеты в Черногорию и Грецию. Осенью их сменили Италия и Испания.
Не особо популярными направлениями в 2021 году были страны Африки. Реже всего украинцев интересовали билеты в Конго, Анголу, Зимбабве, Мавританию. Низкий спрос по этим направлениям можно объяснить стоимостью билета.
К примеру, на 1 марта 2022 года цены стартуют от 14 800 грн в одну сторону.
К тому же путешественник проведет в полете около 24 часов с минимум двумя пересадками в Стамбуле, Каире или Аддис-Абебе.
Также минимальным спросом пользуются такие направления как Босния и Герцеговина, Непал и Бангладеш.
Помимо этого, изменилась ситуация и с ранним бронированием авиабилетов: если до Covid-19 украинские туристы искали и покупали билеты в среднем за 50 дней до вылета, теперь они планируют будущую поездку за 40 дней до даты отправления.
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