Вовремя проведенная операция может спасти жизнь

По данным ВООЗ, 30% случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в мире преждевременны и их можно предотвратить.

По статистическим данным (январь – сентябрь 2021г), в Украине около 63% смертей случились в результате болезней сердца. Ежегодно количество летальных случаев только растет. Специалисты отмечают, что основные причины роста заболеваемости: сахарный диабет, неправильное питание, ожирение, курение табака и употребление алкоголя, а также низкая физическая активность.

Отсутствие доступа к качественной хирургической помощи также является одним из определяющих факторов такой неутешительной статистики, ведь часто медикаментозного лечения и превентивных мер бывает недостаточно. Исследования подтверждают, что вовремя проведенная операция не только спасает и продлевает жизнь, но и улучшает ее качество.

Есть заблуждение, что проблемы с сердцем и сосудами бывают только у взрослых. Однако сердечно-сосудистые заболевания явно «помолодели», и вовремя их диагностировать становится сложнее. В детском возрасте они могут долгое время маскироваться под другие недуги или вовсе никак не проявляться. Поэтому своевременная диагностика важна в любом возрасте.

«В Украине все еще остро стоит вопрос доступности операций. Это касается кардио- и нейрохирургии, — комментирует Стас Островский, директор по развитию бизнеса Madanes. — Стоимость таких услуг может стартовать от 150 000 гривен. В большинстве случаев это внушительная сумма для среднестатистических семей».

Часто пациентам в Украине не могут вовремя провести плановые операции — люди стоят в очереди месяцами, а то и годами. Пандемия COVID-19 также внесла свои коррективы: ограничение на передвижение, перегрузка государственных больниц, закрытые границы – все это сильно ограничило доступность получения своевременной медицинской помощи. По этой причине международный провайдер медицинского страхования Madanes объединился с “Альфа Страхование” и запустил совместный продукт по медицинскому страхованию, который покрывает плановую хирургическую помощь в ведущих клиниках Украины, а также обеспечивает возможность лечения за рубежом, если операция в Украине не доступна.

«Классический ДМС не покрывает плановые операции на сердце, например стентирование или аортокоронарное шунтирование, — комментирует Директор Департамента андеррайтинга и методологии, Ирина Корлыханова. — Учитывая эти особенности, мы, совместно с Маданес разработали продукт “Подаруй собі життя”, который покрывает не только стоимость операции, но и полностью организовывает процесс лечения “под ключ”».

Первый запуск совместного продукта Альфа Страхование и Madanes был еще в 2019 году и ориентировался прежде всего на лечение онкологических заболеваний. Однако по просьбе клиентов, линейка «Подаруй собі життя» была расширена и сюда включили возможность застраховаться по новой опции «Кардио- и нейрохирургии». При этом стоимость такой страховой защиты абсолютно доступна и стартует от 1500 гривен для взрослого и 630 гривен на ребенка до 18 лет.

Новая страховая программа предоставляет доступ к лучшим специалистам страны и мира, а также покрывает стоимость операции, перелета, проживания и многое другое.

Страхование является распространенной и общепринятой практикой во всем мире. В Украине эта культура также постепенно развивается, поскольку использование услуг страхования сделает подобные дорогостоящие операции возможными и доступными.