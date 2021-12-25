«Наследство» Укрбуда: в Киеве ввели в эксплуатацию новый ЖК

ХК «Киевгорстрой» сдала в эксплуатацию жилищный комплекс Freedom в Днепровском районе Киева, который компания взялась достраивать после остановки работы «Укрбуда».

Соответствующий сертификат о соответствии законченного строительства проектной документации и готовности к эксплуатации был выдан Государственной инспекцией архитектуры и градостроительства (ГИАГ), сообщил глава «Киевгорстроя» Игорь Кушнир.

«Еще один шаг в направлении достройки объектов „Укрбуда“. Для нас это очередной рубеж, для ждущих инвесторов — победа. ГИАГ в который раз показал себя с лучшей стороны!» — отметил Кушнир.

Он также анонсировал еще больше «хороших новостей под елку».

В то же время на сайте «Киевгорстроя» указано, что инвесторов ЖК Freedom в ближайшее время пригласят для подписания необходимых документов и дальнейшего оформления права собственности.

Напомним, в 2019-м компания обязалась достроить 18 комплексов «Укрбуда», который неожиданно приостановил деятельность летом того же года. В августе «Киевгорстрой» сдал в эксплуатацию первые две секции ЖК «Шевченковский», а в ноябре — первый дом «Злагода», который стал 8-м достроенным комплексом «Укрбуда».