«Наследство» Укрбуда: в Киеве ввели в эксплуатацию новый ЖК

ХК «Киевгорстрой» сдала в эксплуатацию жилищный комплекс Freedom в Днепровском районе Киева, который компания взялась достраивать после остановки работы «Укрбуда».
Соответствующий сертификат о соответствии законченного строительства проектной документации и готовности к эксплуатации был выдан Государственной инспекцией архитектуры и градостроительства (ГИАГ), сообщил глава «Киевгорстроя» Игорь Кушнир.
«Еще один шаг в направлении достройки объектов „Укрбуда“. Для нас это очередной рубеж, для ждущих инвесторов — победа. ГИАГ в который раз показал себя с лучшей стороны!» — отметил Кушнир.
Он также анонсировал еще больше «хороших новостей под елку».
В то же время на сайте «Киевгорстроя» указано, что инвесторов ЖК Freedom в ближайшее время пригласят для подписания необходимых документов и дальнейшего оформления права собственности.
Напомним, в 2019-м компания обязалась достроить 18 комплексов «Укрбуда», который неожиданно приостановил деятельность летом того же года. В августе «Киевгорстрой» сдал в эксплуатацию первые две секции ЖК «Шевченковский», а в ноябре — первый дом «Злагода», который стал 8-м достроенным комплексом «Укрбуда».
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