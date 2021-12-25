Уровень безработицы еще не вернулся к доковидным показателям

Уровень безработицы в Украине еще не вернулся к допандемийных показателей. Однако направляется в том направлении, снижаясь второй квартал подряд.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Уровень безработицы среди граждан в возрасте 15 лет и старше снизился в третьем квартале 2021 года до 9,1%, а в возрасте 15-70 лет – до 9,2%. Квартал назад оба показателя составляли 9,3%. В абсолютном выражении цифра не изменилась – 1,6 млн безработных.

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Так, уровень безработицы движется в направлении доковидных показателей, но уже второй квартал подряд ниже показателя II квартала 2020 года. В I квартале (январь-март) 2020 года, когда только объявили пандемию, безработица составила 8,5%/8,6% соответственно, или 1,5 млн человек. В IV квартале 2019 года цифра составляла 8,2% (1,487 млн).

По результатам обследования рабочей силы в третьем квартале 2021 года, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составило 16,1 млн человек, а в возрасте 15-70 лет – 16,0 млн человек.

Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше вырос до 50,4%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – до 56,9%.

Добавим, наблюдение охватывает все регионы Украины, кроме первой и второй зоны радиационного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, временно оккупированной территории АРК и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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