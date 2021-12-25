Аренда жилья: где в Украине дешевле всего снять квартиру

В Украине за год арендная плата на жилье возросла – снять однокомнатную квартиру в ноябре в среднем стало на 10% дороже.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
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Украинцам в ноябре аренда жилья в среднем обходилась в 4292,86 грн за однокомнатную квартиру, тогда как в прошлом году в ноябре в среднем по стране не стоила и 4 тысяч. Рост за год – на 10,25%.
Киев лидирует – здесь за месяц в среднем нужно было выложить 8512,63 грн за аренду однокомнатной квартиры. При этом по Киевской области средняя цена была значительно ниже – 3882,70 грн.
За год аренда однокомнатной квартиры в Киеве выросла на 11,7%, то есть стремительнее, чем в среднем по стране.
Также в топ-3 попали Одесская (5198,45 грн) и Львовская области (5191,27 грн).
Снять жилье – однокомнатную квартиру – дешевле всего в ноябре было в таких регионах:
В целом, арендная плата за однокомнатную квартиру по регионам в ноябре составляла (грн за месяц):
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
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