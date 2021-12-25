Аренда жилья: где в Украине дешевле всего снять квартиру

В Украине за год арендная плата на жилье возросла – снять однокомнатную квартиру в ноябре в среднем стало на 10% дороже.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

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Украинцам в ноябре аренда жилья в среднем обходилась в 4292,86 грн за однокомнатную квартиру, тогда как в прошлом году в ноябре в среднем по стране не стоила и 4 тысяч. Рост за год – на 10,25%.

Киев лидирует – здесь за месяц в среднем нужно было выложить 8512,63 грн за аренду однокомнатной квартиры. При этом по Киевской области средняя цена была значительно ниже – 3882,70 грн.

За год аренда однокомнатной квартиры в Киеве выросла на 11,7%, то есть стремительнее, чем в среднем по стране.

Также в топ-3 попали Одесская (5198,45 грн) и Львовская области (5191,27 грн).

Снять жилье – однокомнатную квартиру – дешевле всего в ноябре было в таких регионах:

Луганская область – 2255,68 грн;

Сумская область – 2364,34 грн;

Ивано-Франковская область – 2618,59 грн.

В целом, арендная плата за однокомнатную квартиру по регионам в ноябре составляла (грн за месяц):

город Киев – 8512,63;

Винницкая область – 3722,65;

Волынская область – 3420,61;

Днепропетровская область – 3686,33;

Донецкая область – 3109,73;

Житомирская область – 4109,51;

Закарпатская область – 4398,90;

Запорожская область – 2904,74;

Ивано-Франковская область – 2618,59;

Киевская область – 3882,70;

Кировоградская область – 2805,23;

Луганская область – 2255,68;

Львовская область – 5191,27;

Николаевская область – 3206,28;

Одесская область – 5198,45;

Полтавская область – 4094,32;

Ровенская область – 3925,13;

Сумская область – 2364,34;

Тернопольская область – 2972,29;

Харьковская область – 4965,51;

Херсонская область – 2852,12;

Хмельницкая область – 4201,98;

Черкасская область – 3808,83;

Черновицкая область – 3957,91;

Черниговская область – 3363,44.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.