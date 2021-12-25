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5 чиновников УЗ подозревают в завладении 12 миллионами на ремонте «Бориспольского экспресса»

5 чиновников УЗ подозревают в завладении 12 миллионами на ремонте «Бориспольского экспресса»

Пятерых чиновников подозревают в завладении 12 млн грн средств АО «Укрзализныця» на ремонте «Бориспольского экспресса».

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

«При процессуальном руководстве ОГП разоблачено и уведомлено о подозрении пяти должностным лицам в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах, подлоге официальных документов и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 193). 1 ст. 209 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, должностные лица АО «Укрзализныця» и Регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» на протяжении 2019−2020 годов организовали схему завладения средствами Укрзализныци.

Находясь в сговоре с должностными лицами коммерческих структур, они пролоббировали их победу в процедурах открытых торгов по закупке услуг по капитальному ремонту оборудования «Бориспольского экспресса». При этом капитальный ремонт оборудования рельсовых автобусов PESA был проведен с использованием б/у запчастей ненадлежащего качества и по ценам, превышающим рыночные", — добавляют в ОГП.

Отмечается, что фигуранты завладели средствами АО «Укрзализныця» в сумме 12 млн грн, выделенными на ремонт оборудования рельсовых автобусов.

«В дальнейшем эти средства члены организованной группы легализовали путем приобретения недвижимости, транспортных средств и обналичивания», — говорится в сообщении.

Правоохранители провели 29 обысков. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения и аресте их имущества.

По материалам Економічна Правда
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