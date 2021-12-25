5 чиновников УЗ подозревают в завладении 12 миллионами на ремонте «Бориспольского экспресса»

Пятерых чиновников подозревают в завладении 12 млн грн средств АО «Укрзализныця» на ремонте «Бориспольского экспресса».
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
«При процессуальном руководстве ОГП разоблачено и уведомлено о подозрении пяти должностным лицам в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах, подлоге официальных документов и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 193). 1 ст. 209 УК Украины)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, должностные лица АО «Укрзализныця» и Регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» на протяжении 2019−2020 годов организовали схему завладения средствами Укрзализныци.
Находясь в сговоре с должностными лицами коммерческих структур, они пролоббировали их победу в процедурах открытых торгов по закупке услуг по капитальному ремонту оборудования «Бориспольского экспресса». При этом капитальный ремонт оборудования рельсовых автобусов PESA был проведен с использованием б/у запчастей ненадлежащего качества и по ценам, превышающим рыночные", — добавляют в ОГП.
Отмечается, что фигуранты завладели средствами АО «Укрзализныця» в сумме 12 млн грн, выделенными на ремонт оборудования рельсовых автобусов.
«В дальнейшем эти средства члены организованной группы легализовали путем приобретения недвижимости, транспортных средств и обналичивания», — говорится в сообщении.
Правоохранители провели 29 обысков. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения и аресте их имущества.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
После новогодних праздников украинцы будут покупать квартиры уже по другим ценам — прогнозВчера, 21:01 - 3312 9
Максимальная пенсия: как получитьВчера, 14:12 - 6022 3
Эксперт рассказал, почему выгоднее всего хранить сбережения в национальной валютеОколо часа назад - 301 2
Оливье и селедка под шубой: во сколько обойдется новогодний стол-2022 (инфографика)3 ч. назад - 271 2
Как открыть текущий счет в банкеВчера, 08:36 - 400 2
Максимальная пенсия: как получитьВчера, 14:12 - 6022 3
После новогодних праздников украинцы будут покупать квартиры уже по другим ценам — прогнозВчера, 21:01 - 3312 9
Каким будет курс доллара в январе: эксперт сказал, чего ждать в начале годаВчера, 18:07 - 2735 1
Как безопасно купить б/у автоВчера, 13:00 - 1045
Как работает технология NFC и как токенизировать платежную карту3 ч. назад - 1004
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 1459 5
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1946
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2488 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2608
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 706