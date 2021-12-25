Топ-5 схем обмана работников в Польше

К праздникам в Польше активизировались русскоязычные мошенники. Около 1,5 млн работающих и проживающих в стране украинцев – большая целевая аудитория для «наших» аферистов. К Новому году многие из них хотят произвести переводы, купить подарки или приезжают заработать.

Аналитический центр компании по международному трудоустройства Gremi Personal собрал топ-5 мошеннических схем, на которые попадают трудовые мигранты.

Банковские аферы. В связи с большим количеством украинцев в Польше, во многих крупных банках работают русскоязычные консультанты. Этим фактом пользуются мошенники. Они звонят, представляются русскоязычными сотрудниками польских банков и убеждают, что с вашего счета совершили платеж в размере нескольких тысяч злотых.

Пользуясь стрессовой ситуацией, спрашивает, сколько у вас есть денег на счету, когда вы в последний раз пользовались приложением.

В других случаях аферисты интересуются, действительно ли человек взял кредит и для подтверждения просят зайти в банковское приложение также с целью выяснения конфиденциальной информации о счете.

Часто «сотрудники банка» знают ваше имя, фамилию, клиентом какого банка вы являетесь, а номер телефона даже высвечивается с названием банка. Если аферистам удалось узнать секретную информацию, они получают доступ к счету и опустошают его.

Фейковая перепись населения. Под видом переписи населения, которая в этом году проходила в Польше и была обязательна для иностранцев, мошенники также пытаются узнать некоторые секретные данные, которые могут открыть им доступ к вашему банковскому счету – девичью фамилию матери и другие сведения.

Через некоторое время вам звонит представитель банка и называет полученную ранее в «переписи населения» информацию о вас, чтобы вы убедились, что он действительно является сотрудником банка. А далее действует по первой схеме. Обращаем внимание, что сбор сведений для переписи населения в Польше уже завершился.

Взимание долгов. Намеренно звонят мигрантам на польском, часто с акцентом, и рассказывают о задолженностях или взятом на ваше имя кредите. И в этом случае аферисты пытаются выведать данные и принудить к переводу для погашения задолженности или сами снимают деньги с вашего счета.

SMS-афера с посылками. Мошенники рассылают сообщения, что нужно внести предоплату за доставку посылки. Или SMS о том, что вам не хватает 1 злотого, чтобы забрать посылку в почтомате. В сообщении указывается адрес сайта. Проходя по ссылке, вы оказываетесь на фишинговом ресурсе, который переводит на сайт мошенников и они получают данные счета. Аферисты могут снять деньги со счета, обналичить его с помощью электронной системы Blik, а также оформить на вас онлайн-кредиты.

Обман с объявлениями о работе. Мошенники выдают себя за работодателей в интернете. В рекламе приписывают название крупной компании, добавляют видео, показывающее уровень ее успеха. Все выглядит убедительно, поэтому люди реагируют на такие объявления и отправляют свои заявки.

Через некоторое время человек получает e-mail, в котором сообщают, что его кандидатура идеальна, но перед подписанием договора необходимо заполнить анкету и указать дату рождения, адрес проживания, номер счета, на который будет поступать заработная плата, и отправить двусторонний скан своей ID-карты.

Отметим, только в третьем квартале 2021 года в Польше было зафиксировано 25 фактов воровства личных данных и мошенничества на общую сумму 931 тыс. злотых. Это самый высокий результат за 13 лет.