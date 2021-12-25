Мировая экономика в 2022 году впервые превысит 100 триллионов долларов, — исследование

В 2022 году объем мировой экономики впервые превысит 100 триллионов долларов. Китаю нужно больше времени, чтобы обогнать Соединенные Штаты в качестве экономики № 1.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Британская консалтинговая компания Cebr прогнозировала, что Китай станет ведущей экономикой мира в долларовом выражении в 2030 году, на два года позже, чем прогнозировалось в прошлогоднем отчете всемирной экономической Лиги.

По данным Cebr, Индия, похоже, в следующем году обгонит Францию, а в 2023 году — Великобританию, чтобы получить место шестой по величине экономики в мире.

«Важным вопросом на 2020-е годы является то, как мировая экономика справится с инфляцией, которая сейчас достигла 6,8% в США», — сказал заместитель главы Cebr Дуглас Маквильямс.

Отчет показал, что Германия на пути к тому, чтобы обогнать Японию по объему экономического производства в 2033 году. Россия может войти в десятку крупнейших экономик к 2036 году, а Индонезия планирует занять девятое место в 2034 году.