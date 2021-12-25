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Межбанк: возможны сюрпризы с валютой

Межбанк: возможны сюрпризы с валютой

Первый рабочий день этой короткой предновогодней недели пройдет на валютном рынке очень динамично. По расчетам Finance.ua, объем операций на межбанке сегодня составит не менее $180−250 млн при заключении до 460−570 сделок.

Именно сегодня и завтра основная масса компаний будет закрывать свои основные сделки по году. Поэтому на межбанк выйдут все – от самых небольших клиентов до крупных игроков. При таком раскладе вероятность резких ситуативных колебаний курса в течение дня во время выхода крупнейших частных и госкомпаний, а также самих банков существенно возрастет. Тем более, что клиентам будет зачислена выручка в долларе и евро за нерабочий в Украине понедельник. Это добавит интриги на рынке, так как по факту, ситуативные решения отдельных клиентов по объемам своих операций и выходу на межбанк и будут формировать курсовой тренд на торгах.

Если добавить к этому завершение в ближайшее время основных перечислений возмещений НДС экспортерам от государства и проведение сегодня последнего в этом году аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ – всем участникам валютного рынка сегодня точно не будет скучно.

Будут размещаться гривневые облигации на сроки 56, 147,350, 672, 1036 дней. Из-за рождественских и новогодних праздников иностранцы уже не будут особо активны ни на первичном, ни на вторичном рынках ОВГЗ. Основными покупателями облигаций в этот раз будут именно местные игроки – госбанки и частные финучреждения. Они достаточно активно будут скупать именно короткие бумаги на 56 дней и 147 дней.

По нашему прогнозу, 28 декабря Минфин Украины сможет разместить гривневые ОВГЗ с доходностью от 10,50 % до 12,90 % годовых, в зависимости от их сроков. Общий объем продажи будет в диапазоне от 3,9 до 8,6 млрд гривен.

При существенных ситуативных перекосах спроса и предложения из-за выхода крупных игроков на межбанк перед концом года НБУ может понадобиться сегодня вмешиваться в ситуацию на торгах. Но если спрос и предложение будут приблизительно равны, регулятор постарается в ход торгов не вмешиваться. Конец года на межбанке всегда богат сюрпризами. Особенно в те моменты, когда госкомпании неожиданно решат закрыть какие-либо свои операции с валютой и будут выходить на рынок с крупными объемами.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, 28 декабря будут в пределах: доллар — коридор 27,10 – 27,35 грн, евро — коридор 30,65 – 31,00 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

  • Доллар: коридор покупок и продаж 27,00 – 27,40 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20 коп, а в кассах банков до 25 коп.
  • Евро: в банках коридор от 30,50 до 31,10 грн при спреде до 25 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора от 30,55 до 30,90 грн при спреде около 20 копеек.

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,24 / 27,26
евро – 30,83 / 30,86

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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