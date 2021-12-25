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ТВ под елку: Манивео разыграет 5 LCD-телевизоров к новогодним праздникам

Чтобы зимние праздники прошли блестяще, как в голливудском рождественском фильме, финтех-компания Манивео подготовила для своих клиентов по-настоящему королевский подарок. С 21 по 31 декабря 2021 года действует акция – «Бери лавэ – выигрывай ТВ!», в рамках которой все желающие могут выиграть один из пяти LCD-телевизоров с диагональю 85 дюймов. Розыгрыш ярких призов состоится 5 января 2022 года на YouTube-канале Moneyveo.

В самом деле, какой Новый год без телевизора? А если этот телевизор не обычный, а ооочень большого размера? К примеру, диагональю 85 дюймов? И в нем будут учтены пожелания всех домочадцев? Самое высокое качество видео, миллиард цветовых оттенков… Система скрытых кабелей, которая не будет раздражать? А еще мощный Crystal 4K процессор, обеспечивающий реалистичное изображение и невероятные впечатления от просмотра?

Пожалуй, такой современный ТВ хочет каждый украинец в свой дом под елку. Для этого следует выполнить простые условия акции «Бери лавэ – выигрывай ТВ!», которую финтех-компания Moneyveo подготовила к зимним праздникам.

Как принять участие в розыгрыше?

Чтобы иметь шанс на выигрыш одного из пяти ТВ-гигантов, пользователям нужно в период с 21 по 31 декабря включительно получить карту Veocard или кредит Smart/Comfort в сервисе Moneyveo. Минимальная сумма кредита составляет 2022 грн – точно не забудете, ведь следующий год состоит именно из этих цифр.

Видео рандомного розыгрыша появится 5 января 2022 на YouTube-канале Moneyveo, имена победителей будут опубликованы в новостях на сайте сервиса.

«В нынешней реальности людям не хватает эмоций и впечатлений от жизни. Конечно, если они не Красавы и не пользуются сервисом Moneyveo. Ведь Красавы знают, что в Манивео всегда найдутся самые крутые сюрпризы для них. Поэтому мы запустили акцию с розыгрышем 5 объемных LCD-телевизоров, с которыми грядущие праздники точно не пройдут скучно. Таких подарков на Новый год мы еще не делали. Уверен, с ними эмоции точно будут зашкаливать!»,рассказал коммерческий директор Moneyveo Максим Параска.

Участие автоматически принимают все пользователи, выполнившие условия акции. Чтобы увеличить шансы на победу, участник может оформить безграничное количество кредитов в период ее действия.

Компания Moneyveo регулярно проводит громкие розыгрыши незабываемых подарков для своих клиентов. Осенью пользователи сервиса могли посоревноваться за пять геймерских приставок Sony PlayStation, выиграть 8 IPhone 13 по случаю 8-летия компании. А до 20 декабря – принять участие в розыгрыше 500 000 гривен на зимний шоппинг.

А еще, до конца декабря в сервис можно приводить друзей и наохотить себе на подарок по 700 грн за каждого новичка.

По материалам Moneyveo
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