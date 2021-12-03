Уровень безработицы падает. Сколько украинцев остаются незанятыми

В III квартале 2021 года количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составило 16,1 млн человек, а в возрасте 15-70 лет – 16,0 млн человек. Количество безработного населения составило по 1,6 млн человек, что столько же, как и во II квартале.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 50,4%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 56,9%.

Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше упал до 9,1%, в возрасте 15-70 лет – до 9,2% (во II квартале – 9,3%).