В правительстве анонсировали дотации для производителей социальных продуктов из-за цен на газ

Кабинет министров разрабатывает механизмы поддержки хлебопекарей и производителей других социальных пищевых товаров из-за роста цен на газ.
Об этом заявил премьер Денис Шмигаль по итогам совещания по поддержке производителей хлеба и других социально важных пищевых товаров.
По словам премьера, правительство разрабатывает механизмы поддержки хлебопекарей, чтобы обеспечить бесперебойное производство и стабильные цены на хлеб социальных сортов.
“За последний год цена на газ в Европе выросла более чем в 5 раз. Соответственно, цены на голубое топливо выросли и в Украине.
В таких условиях производители хлеба рассматривают вопрос повышения цены. Государство в этом случае должно защитить и украинского хлебопекара, и потребителя. По инициативе президента Украины правительство подготовило несколько механизмов соответствующей поддержки и планирует ввести их в ближайшее время”, – сказал Шмигаль.
По его словам, Кабмин планирует применять механизмы поддержки для сбалансирования мировых цен на голубое топливо.
Также, добавил Шмигаль, правительство планирует ввести ограничение наценки для ряда социальных и пищевых продуктов, что, по его словам, позволит сдержать рост их цены – сейчас проводятся соответствующие консультации с представителями бизнеса.
“Рассматриваем возможность прямых дотаций или специальных цен для производителей социального хлеба”, – сказал он на брифинге.
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