Пациентам с COVID будут делать по два ПЦР-теста

Некоторые пациенты с COVID в Украине будут сдавать по два ПЦР-теста. Это необходимо для обнаружения штамма коронавируса “Омикрон”.

Об этом заявил в интервью “Укринформу” главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, образцы будут убираться у пациентов с атипичным течением COVID – 19 – бессимптомные и сверхтяжелые случаи. И третья группа – от вернувшихся из-за границы.

“Для того чтобы более фокусно и быстрее принимать решение именно по циркуляции “Омикрона” в Украине, мы решили немного изменить подходы к лабораторной диагностике. Вскоре на уровень регионов будут поставлены специальные ПЦР тест-системы для определения штамма “Дельта”“, – отметил Кузин.

Для вышеуказанных категорий будет сначала производиться обычное ПЦР-тестирование для подтверждения диагноза, а затем следующее ПЦР-исследование – для подтверждения или опровержения “Дельты”.

Если будет подтверждена “Дельта”, то образец не будет ссылаться дальше на секвенирование, чтобы мы не тратили ни реагенты, ни время. Если “Дельта” не подтверждена, то такой образец направляется на полное секвенирование. То есть, мы будем выходить методом исключения и за счет этого будем более оперативно получать информацию о циркуляции штамма», – подчеркнул Кузин.

Он отметил, что оба ПЦР-тестма будут делать за один раз.