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В Словакии пенсионерам дадут 300 евро за Covid-вакцинацию

В Словакии пенсионерам дадут 300 евро за Covid-вакцинацию

В честь новогодних и рождественских праздников власти Словакии решили выплатить вакцинированным от коронавируса лицам в возрасте от 60 лет финансовое вознаграждение в размере 200 и 300 евро.

Об этом сообщило радио RTVS.

Согласно утвержденному закону, люди преклонного возраста получат 200 евро, если они привиты двумя дозами Covid-вакцины, и 300 евро — если успели получить и бустерную дозу.

Как отмечено, на эту инициативу государство выделило 279 миллионов евро.

Медиа отмечает, что Словакия, население которой составляет около 5,5 миллиона жителей, занимает одно из первых мест в Евросоюзе по количеству новых случаев заражения коронавирусом и одно из последних — по количеству привитых.

Напомним, Президент Владимир Зеленский объявил, что с 19 декабря вакцинированные украинцы смогут получить по тысяче гривен, в частности, через приложение «Дія».

По состоянию на 22 декабря 5,5 млн украинцев открыли карты в банках, сформированы заявки в «Дії» на выплаты от 4,5 млн украинцев.

Тысяча за вакцинацию: как получить 💰

По материалам Главком
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