В Словакии пенсионерам дадут 300 евро за Covid-вакцинацию

В честь новогодних и рождественских праздников власти Словакии решили выплатить вакцинированным от коронавируса лицам в возрасте от 60 лет финансовое вознаграждение в размере 200 и 300 евро.
Об этом сообщило радио RTVS.
Согласно утвержденному закону, люди преклонного возраста получат 200 евро, если они привиты двумя дозами Covid-вакцины, и 300 евро — если успели получить и бустерную дозу.
Как отмечено, на эту инициативу государство выделило 279 миллионов евро.
Медиа отмечает, что Словакия, население которой составляет около 5,5 миллиона жителей, занимает одно из первых мест в Евросоюзе по количеству новых случаев заражения коронавирусом и одно из последних — по количеству привитых.
Напомним, Президент Владимир Зеленский объявил, что с 19 декабря вакцинированные украинцы смогут получить по тысяче гривен, в частности, через приложение «Дія».
По состоянию на 22 декабря 5,5 млн украинцев открыли карты в банках, сформированы заявки в «Дії» на выплаты от 4,5 млн украинцев.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«В сторону здравого смысла»: Минобороны планирует пересмотреть список профессий для военнообязанных женщин10 ч. назад - 1160 13
Производители сладостей приостанавливают производство из-за цен на газ9 ч. назад - 1461 10
80% ІТ-специалистов против: четверть из них намерены уволиться в случае вступления в Дія CityВчера, 16:00 - 7236 7
В monobank задумались о создании маркетплейса9 ч. назад - 1398 4
В правительстве анонсировали дотации для производителей социальных продуктов из-за цен на газ4 ч. назад - 146 2
Что должно быть в автомобиле по законуВчера, 20:01 - 12153
Автофиксация нарушений правил дорожного движения: что нужно знать водителям12 ч. назад - 4888
«Дія» запускает две новые функции10 ч. назад - 4463
Украинцам увеличат налог на жилье6 ч. назад - 4050
Toyota представила семейную модель всего за 13 тыс. долларов20 ч. назад - 1928
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1821
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2352 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2476
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 653
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 2006 1