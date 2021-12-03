Днестровская ГАЭС стала крупнейшей в Европе

Компания «Укргидроэнерго» ввела в промышленную эксплуатацию четвертый гидроагрегат Днестровской ГАЭС мощностью 324 МВт.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Общая установленная мощность Днестровской ГАЭС достигла 1296 МВт в генераторном режиме и 1684 МВт в насосном.
Станция будет состоять из семи гидроагрегатов общей мощностью 2268 МВт, что ставит ее на первое место в Европе и шестое в мире.
«Это выдающееся событие для всей отрасли, ведь при значительном дефиците угля на складах ТЭС дополнительные 324 МВт — это тот фактор, который будет способствовать энергостабильности и устойчивости работы Объединенной энергосистемы», — отметил генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.
В компании напомнили, что сооружение гидроаккумулирующей станции на Днестре, в первую очередь, позволяет использовать излишки дешевой ночной электроэнергии для закачки воды в насосном режиме на высокие отметки в верхний водоем и срабатывание ее в турбинном режиме в часы пик для генерации электроэнергии, что позволяет обеспечить сбалансированную работу атомных электростанций
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«В сторону здравого смысла»: Минобороны планирует пересмотреть список профессий для военнообязанных женщинВчера, 10:12 - 1299 13
Производители сладостей приостанавливают производство из-за цен на газВчера, 11:16 - 1632 10
80% ІТ-специалистов против: четверть из них намерены уволиться в случае вступления в Дія CityПозавчера, 16:00 - 7806 7
В monobank задумались о создании маркетплейсаВчера, 11:02 - 1573 4
Регулятор полгода не может дать monobank ответ о запуске криптокартыВчера, 12:50 - 433 3
Автофиксация нарушений правил дорожного движения: что нужно знать водителямВчера, 08:04 - 5210
«Дія» запускает две новые функцииВчера, 10:03 - 4949
Украинцам увеличат налог на жильеВчера, 14:00 - 4820
Toyota представила семейную модель всего за 13 тыс. долларовВчера, 00:29 - 2268
Производители сладостей приостанавливают производство из-за цен на газВчера, 11:16 - 1632 10
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1826
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2356 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2483
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 658
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 2013 1