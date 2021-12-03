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Днестровская ГАЭС стала крупнейшей в Европе

Днестровская ГАЭС стала крупнейшей в Европе

Компания «Укргидроэнерго» ввела в промышленную эксплуатацию четвертый гидроагрегат Днестровской ГАЭС мощностью 324 МВт.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Общая установленная мощность Днестровской ГАЭС достигла 1296 МВт в генераторном режиме и 1684 МВт в насосном.

Станция будет состоять из семи гидроагрегатов общей мощностью 2268 МВт, что ставит ее на первое место в Европе и шестое в мире.

«Это выдающееся событие для всей отрасли, ведь при значительном дефиците угля на складах ТЭС дополнительные 324 МВт — это тот фактор, который будет способствовать энергостабильности и устойчивости работы Объединенной энергосистемы», — отметил генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

В компании напомнили, что сооружение гидроаккумулирующей станции на Днестре, в первую очередь, позволяет использовать излишки дешевой ночной электроэнергии для закачки воды в насосном режиме на высокие отметки в верхний водоем и срабатывание ее в турбинном режиме в часы пик для генерации электроэнергии, что позволяет обеспечить сбалансированную работу атомных электростанций

По материалам Райффайзен Банк Аваль СФ
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