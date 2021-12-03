В Киеве не будут штрафовать за проезд без билета

В транспортном сервисе Киева произошел сбой. Пока контролеры не будут штрафовать за проезд без билетов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на оповещение приложения “Киев Цифровой”.
Как сообщается, сейчас невозможно купить QR-билет или пополнить транспортные карты в приложении “Киев Цифровой”. Поэтому можно использовать только билеты, которые купили раньше.
“Мы предупредим контролеров, чтобы они не штрафовали вас из-за досадного сбоя”, – говорится в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«В сторону здравого смысла»: Минобороны планирует пересмотреть список профессий для военнообязанных женщин10 ч. назад - 1160 13
Производители сладостей приостанавливают производство из-за цен на газ9 ч. назад - 1461 10
80% ІТ-специалистов против: четверть из них намерены уволиться в случае вступления в Дія CityВчера, 16:00 - 7236 7
В monobank задумались о создании маркетплейса9 ч. назад - 1398 4
В правительстве анонсировали дотации для производителей социальных продуктов из-за цен на газ4 ч. назад - 146 2
Что должно быть в автомобиле по законуВчера, 20:01 - 12153
Автофиксация нарушений правил дорожного движения: что нужно знать водителям12 ч. назад - 4888
«Дія» запускает две новые функции10 ч. назад - 4463
Украинцам увеличат налог на жилье6 ч. назад - 4050
Toyota представила семейную модель всего за 13 тыс. долларов20 ч. назад - 1928
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1821
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2352 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2476
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 653
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 2006 1