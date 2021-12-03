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Tesla заблокировала игровую функцию в своих электрокарах

Tesla заблокировала игровую функцию в своих электрокарах

Под давлением автомобильного регулятора Tesla отключила одну из функций фирменных электрокаров.

Речь о возможности запуска игр на бортовом дисплее во время поездки — ведомство признало её небезопасной для вождения даже с учётом того, что она предназначена для пассажиров.

Функция Passenger Play появилась в автомобилях американской компании в 2020-м: с её запуском игры стали запускаться на дисплее электрокаров не только на парковке, но и во время движения автомобиля. По мнению Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), подобная опция отвлекает водителя от дороги и повышает риск аварии.

22 декабря 2021 года ведомство начало расследование в отношении 580 тысяч автомобилей Tesla Model S / X / Y, сошедших с конвейера с 2017 года. Проверка началась после заявления владельца электрокара из Орегона, который назвал игры в машине «безрассудной халатностью». По словам представителей регулятора, несмотря на предупреждение появляющееся на дисплее, водителю ничто не мешало использовать бортовой экран для игр.

«Закон о безопасности транспортных средств запрещает производителям продавать автомобили с дефектами, представляющими необоснованный риск для безопасности, включая технологии, которые отвлекают водителей от безопасного вождения», — говорится в заявлении NHTSA.

По итогам проверки автопроизводитель выпустил обновление ПО для фирменного электротранспорта, запрещающее запуск игр во время движения.

По материалам 4PDA
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