Польша допустила строительство забора на границе с Украиной

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский допустил, что Польша может построить забор на границе не только с Беларусью, но и с Украиной. Он назвал причину.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на rmf24.pl.
По его словам, Польша должна быть готова к «годам беспокойства, агрессии».
«Я не исключаю, что уже строящуюся пограничную дамбу необходимо будет укрепить и продлить до границы с Украиной», — сказал он.
По его словам, неизвестно, в каком направлении пойдет эта агрессия, по какой модели пойдут россияне.
«Конечно, у нас есть информация, полученная нашими службами, они позволяют нам подготовиться к различным вариантам, но на сегодня у нас нет четкого указания. Все вступило в новую фазу», — оценил Качиньский.
Напомним, Польша начала строительство стены на границе с Беларусью.
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