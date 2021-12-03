Польша допустила строительство забора на границе с Украиной

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский допустил, что Польша может построить забор на границе не только с Беларусью, но и с Украиной. Он назвал причину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на rmf24.pl.

По его словам, Польша должна быть готова к «годам беспокойства, агрессии».

«Я не исключаю, что уже строящуюся пограничную дамбу необходимо будет укрепить и продлить до границы с Украиной», — сказал он.

По его словам, неизвестно, в каком направлении пойдет эта агрессия, по какой модели пойдут россияне.

«Конечно, у нас есть информация, полученная нашими службами, они позволяют нам подготовиться к различным вариантам, но на сегодня у нас нет четкого указания. Все вступило в новую фазу», — оценил Качиньский.

Напомним, Польша начала строительство стены на границе с Беларусью.