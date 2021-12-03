В Минрегионе разработали новый законопроект об ОСМД

В Минрегионе разработали и презентовали законопроект, который должен упростить управлением многоквартирными домами.

Об этом рассказал первый заместитель министра развития общин и территорий Василий Лозинский, передает «Нерухомі».

По его словам, законопроект должен стимулировать и активизировать процесс создания ОСМД, что даст больше возможностей украинцам улучшать их условия жизни.

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«Очень важно, чтобы новые методы внедрялись после широкого диалога и обсуждений между всеми стейкхолдерами. Уверен, что нам удастся достичь такого результата во время будущих публичных консультаций по законопроекту», — рассказал чиновник.

Он сообщил, что в разработке законопроекта Минрегиону помогал Офис поддержки реформ. Процедура управления многоквартирными домами будет упрощена и диджитализирована.

Как отметили в Минрегионе, документ вводит следующие изменения: снижен порог принятия решений о проведении собрания до 50%+1 голос, возможность проведения собрания в режиме онлайн и голосования с помощью электронных подписей. Также отмечается, что сам процесс голосования будет унифицирован для домов с ОСМД и тех, кто еще не объединился.