Потребительские настроения украинцев в ноябре значительно ухудшились - исследование

В ноябре индекс потребительских настроений (ИСН) составил 66, что на 2,8 пункта ниже показателя октября.

Такие данные получены в результате регулярного исследования, которое проводит компания Info Sapiens. Настроения потребителей отражают изменения в экономике Украины и материальном положении населения.

Индекс текущего положения (ИПС) упал на 4,5 п. до 62,3. Составляющие этого индекса также упали: индекс текущего личного материального положения – на 5,2 п., а индекс целесообразности покупок – на 3,8 п.



График: Info Sapiens

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) снизился на 1,7 п. до 68,5. динамика составляющих этого индекса выглядит так:

индекс ожидаемых изменений личного материального положения упал на 6,5 п.;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года вырос на 2,2 п.;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет уменьшился на 0,8 п.

Индекс ожидаемой динамики безработицы увеличился на 2,7 п. до 137,6. Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 2,3 п. до 189,6. Индекс девальвационных ожиданий в ближайшие три месяца вырос на 2 п. до 135,6 (то есть украинцы ждут ослабления гривны).



Таблица: Info Sapiens

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