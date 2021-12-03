Потребительские настроения украинцев в ноябре значительно ухудшились - исследование

В ноябре индекс потребительских настроений (ИСН) составил 66, что на 2,8 пункта ниже показателя октября.
Такие данные получены в результате регулярного исследования, которое проводит компания Info Sapiens. Настроения потребителей отражают изменения в экономике Украины и материальном положении населения.
Индекс текущего положения (ИПС) упал на 4,5 п. до 62,3. Составляющие этого индекса также упали: индекс текущего личного материального положения – на 5,2 п., а индекс целесообразности покупок – на 3,8 п.
График: Info Sapiens
Индекс экономических ожиданий (ИЭО) снизился на 1,7 п. до 68,5. динамика составляющих этого индекса выглядит так:
Индекс ожидаемой динамики безработицы увеличился на 2,7 п. до 137,6. Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 2,3 п. до 189,6. Индекс девальвационных ожиданий в ближайшие три месяца вырос на 2 п. до 135,6 (то есть украинцы ждут ослабления гривны).
Таблица: Info Sapiens
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