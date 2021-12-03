К 2024 году 30% мировых компаний будут использовать криптовалюты - прогноз

Около 30% крупных компаний будут использовать криптовалюты для платежей, хранения средств или обеспечения кредитов к 2024 году, прогнозирует аналитическая компания Gartner, на которую ссылается FinMarket.
По данным компании, криптовалюты в настоящее время будут использовать 28% опрошенных фирм.
Подобный прогноз имеет важное значение для финансовых директоров компаний, которые анализируют возможности использования цифровых валют и потенциальные риски, связанные с этим.
«Увеличение масштабного использования криптовалют на традиционных платформах для платежей и рост количества цифровых валют центробанков будут побуждать многие крупные компании вводить криптовалюты в обращение в ближайшие годы», – отметил вице-президент и аналитик практики IT Gartner Авива Литан.
«Эти организации в основном используют криптовалюты для платежей, сохранения капитала и возможности привлечения высокодоходных инвестиций», – сказал он.
Эксперты Gartner рекомендуют компаниям сначала разъяснить, в каких случаях будут использоваться криптовалюты, а затем оценить технологические решения для ввода их в оборот.
«Мы заметили рост интереса к криптовалютам и блокчейн-приложениям среди финансовых директоров с начала года», – сообщил директор по исследованиям финансовой практики Gartner Александр Бент.
«В то время как волатильность криптовалют остается поводом для беспокойства, ожидания более ясных рекомендаций от регуляторов и появление цифровых валют в центробанке дают CFO больше возможностей для тестового использования криптовалют», – сказал он.
Согласно прогнозам Gartner, более широкое использование криптовалют до 2024 года будет частично обусловлено уже имеющейся устойчивой базой провайдеров услуг и готовых решений, доступных для больших фирм, которые уже определились, в каких случаях использовать криптовалюты.
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