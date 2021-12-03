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Как изменились зарплаты украинских айтишников в 2021 году

Как изменились зарплаты украинских айтишников в 2021 году

В 2021 году зарплаты специалистов в отечественной отрасли IT выросли на 20–40%. Повышение уровня оплаты труда варьируется в зависимости от должности специалиста.

Об этом рассказала управляющая партнер международного рекрутингового агентства CNA International IT Влада Лященко.

Эксперт заявила, что с начала года зарплата специалистов уровня junior выросла на 20–25%, а вот у senior – на 30–40%. К примеру, если senior-специалист в начале года получал 8 тысяч долларов в месяц, то в декабре может зарабатывать от 12 до 14 тысяч.

Лященко отметила, что в 2021 году на рынке IT было очень сложно найти специалиста, владеющего нужными навыками и имеющего “адекватные зарплатные ожидания”.

Наиболее востребованными стали, в частности, IT-рекрутеры – количество вакансий на эту позицию за год выросло в 9,5 раза. Также существенный дефицит зафиксирован среди DevOps-инженеров и frontend-разработчиков.

По словам Лященко, в 2021 году украинские IT-специалисты получили больше возможностей работать дистанционно на американские и европейские компании, что и повлекло за собой рост спроса на наем рекрутеров и разработчиков на внутреннем рынке.

По материалам Телеканал новин 24
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