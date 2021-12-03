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Поступления в госбюджет от аренды государственного имущества выросли на 23% - ФГИУ

Поступления в госбюджет от аренды государственного имущества выросли на 23% - ФГИУ

С начала года поступления в государственный бюджет от аренды государственного имущества составили 1,6 млрд грн, или на 23% больше, чем в прошлом году (1,3 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества (ФГИУ).

За этот период было проведено 3792 аукциона по аренде госимущества по новым прозрачным правилам на электронных аукционах, во время которых рост арендной ставки в среднем составлял 45%. Больше всего поступлений по результатам торгов в течение года государство получило в ноябре — 9,6 млн грн.

Самой дорогой за год по уровню месячной арендной ставки стала часть помещения зоны беспошлинной торговли пассажирского терминала международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого. Окончательная месячная арендная плата за указанный объект по результатам аукциона по продлению договора аренды выросла в десять раз от стартовой цены, составив 3,7 млн грн.

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко отметил высокую эффективность рыночных механизмов:

«Фонд госимущества провел масштабный аудит государственной собственности, убрав из теневых схем госучреждений миллионы квадратных метров недвижимости. После этого мы создали своеобразный „маркетплейс“ государственных объектов, предоставляемых в аренду. Онлайн-аукционы позволяют оценить спрос на каждый конкретный объект, сформировав его рыночную стоимость. В результате государство получает максимально возможные прибыли с каждого лота».

По материалам Mind
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