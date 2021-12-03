Toyota начала продажи своего самого дешевого электрокара за 15 тыс. долларов

Японский автопроизводитель начал полномасштабные продажи городского электромобиля C+pod. Ситикар оценен в 1,65 млн иен (393 тысячи грн).

Ранее машину могли купить только коммунальные службы и корпоративные парки, теперь она доступна всем желающим.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

C+pod рассчитан исключительно на городскую эксплуатацию. Электромобиль имеет в длину всего 2490 миллиметров. Каркас кузова машины стальной, обшитый пластиковыми панелями. На такое упрощение конструкции японские инженеры пошли ради снижения веса. В базовом исполнении вес электромобиля не превышает 670 килограммов.

В салоне электрокара – чистый минимализм. Вместо цветного дисплея – монохромный, все клавиши управления – физические. Удивительно, но в начальной комплектации отсутствуют кондиционер и электроприводы стеклоподъемников. Городская машина оснащена единственным электромотором, который расположили на задней оси.

Его производительность составляет 12,5 л.с. и 56 Нм максимального крутящего момента. Литий-ионный аккумулятор расположен под полом салона. Его емкости 9,06 киловатт-часа хватает, чтобы Toyota C+pod могла проехать до 150 километров на одном заряде. Несмотря на скромную емкость, для полной зарядки батареи потребуется от 5 до 16 часов.