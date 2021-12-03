Toyota начала продажи своего самого дешевого электрокара за 15 тыс. долларов

Японский автопроизводитель начал полномасштабные продажи городского электромобиля C+pod. Ситикар оценен в 1,65 млн иен (393 тысячи грн).
Ранее машину могли купить только коммунальные службы и корпоративные парки, теперь она доступна всем желающим.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.
C+pod рассчитан исключительно на городскую эксплуатацию. Электромобиль имеет в длину всего 2490 миллиметров. Каркас кузова машины стальной, обшитый пластиковыми панелями. На такое упрощение конструкции японские инженеры пошли ради снижения веса. В базовом исполнении вес электромобиля не превышает 670 килограммов.
В салоне электрокара – чистый минимализм. Вместо цветного дисплея – монохромный, все клавиши управления – физические. Удивительно, но в начальной комплектации отсутствуют кондиционер и электроприводы стеклоподъемников. Городская машина оснащена единственным электромотором, который расположили на задней оси.
Его производительность составляет 12,5 л.с. и 56 Нм максимального крутящего момента. Литий-ионный аккумулятор расположен под полом салона. Его емкости 9,06 киловатт-часа хватает, чтобы Toyota C+pod могла проехать до 150 километров на одном заряде. Несмотря на скромную емкость, для полной зарядки батареи потребуется от 5 до 16 часов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине готовят масштабное утепление домов, чтобы снизить суммы в платежкахВчера, 19:02 - 2144 16
«В сторону здравого смысла»: Минобороны планирует пересмотреть список профессий для военнообязанных женщин9 ч. назад - 1057 13
Производители сладостей приостанавливают производство из-за цен на газ8 ч. назад - 1347 9
В Украине повысили тарифы на распределение газаВчера, 15:02 - 2450 7
80% ІТ-специалистов против: четверть из них намерены уволиться в случае вступления в Дія CityВчера, 16:00 - 6866 6
Что должно быть в автомобиле по законуВчера, 20:01 - 10728
Автофиксация нарушений правил дорожного движения: что нужно знать водителям11 ч. назад - 4670
«Дія» запускает две новые функции9 ч. назад - 4135
Украинцам увеличат налог на жилье5 ч. назад - 3341
В Украине готовят масштабное утепление домов, чтобы снизить суммы в платежкахВчера, 19:02 - 2144 16
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1816
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2347 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2471
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 651
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 2001 1