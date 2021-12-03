В следующем году начнется модернизация пунктов пропуска на границе – Зеленский

В 2022 в рамках программы «Большая стройка» начнется модернизация международных пунктов пропуска на украинских границах.
Об этом рассказал Президент Владимир Зеленский во время выступления на форуме «Большая стройка: дороги и мосты».
«О развитии пограничной инфраструктуры. Действительно, здесь уже сделано немало, а в 2022 году в рамках программы начнется модернизация международных пунктов пропуска», — сказал Зеленский.
Президент заверил, что на границах создадут комфортную инфраструктуру для украинцев и гостей государства, для бизнеса.
«Увеличим пропускную способность за счет электронной очереди, то есть современной инфраструктуры», — пообещал он.
Напомним, программа «Большая стройка» началась весной 2020 года. Цель программы — развитие качественной социальной инфраструктуры (школы, садики, больницы, спортивные объекты) и обновление дорог по всей стране.
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