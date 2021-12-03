Половина тендеров на Prozorro по объему приходится на строительство и ремонт

По результатам проведенных тендеров в электронной системе публичных закупок Prozorro в 2021 году государство подписало контрактов на 790 миллиардов гривен, из которых 416 миллиардов — в сфере строительства и ремонтных работ.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Prozorro.
Из общих 416 миллиардов на 270 миллиардов было подписано договоров на строительство и ремонт дорог всех типов.
Также в госпредприятии «Прозорро» заявляют, что благодаря электронным торгам в 2021 году государству удалось сэкономить 45 млрд грн.
«Это средства, которые Украина смогла сэкономить благодаря прозрачным аукционам и бизнесу, который снижал цены на торгах, и потенциально направить на новые нужды. 45 млрд грн — это эквивалент покупки 115 новых электропоездов для Укрзализныци, или же построения 150 школ с нуля», — заявил генеральный директор ГП «Прозорро» Василий Задворный.
Среди крупнейших нововведений в Prozorro называют запуск обязательного онлайн-тестирования уполномоченных лиц. Уже с 1 января 2022 года в Украине будут ликвидированы тендерные комитеты, а организовывать закупки смогут только уполномоченные лица, которые подтвердят свой уровень знаний законодательства. На сегодня более 25 тысяч закупщиков прошли онлайн-тестирование.
Инфографика: Prozorro
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине готовят масштабное утепление домов, чтобы снизить суммы в платежкахВчера, 19:02 - 2152 16
«В сторону здравого смысла»: Минобороны планирует пересмотреть список профессий для военнообязанных женщин9 ч. назад - 1059 13
Производители сладостей приостанавливают производство из-за цен на газ8 ч. назад - 1354 9
В Украине повысили тарифы на распределение газаВчера, 15:02 - 2454 7
80% ІТ-специалистов против: четверть из них намерены уволиться в случае вступления в Дія CityВчера, 16:00 - 6873 6
Что должно быть в автомобиле по законуВчера, 20:01 - 10832
Автофиксация нарушений правил дорожного движения: что нужно знать водителям11 ч. назад - 4682
«Дія» запускает две новые функции9 ч. назад - 4148
Украинцам увеличат налог на жилье5 ч. назад - 3390
В Украине готовят масштабное утепление домов, чтобы снизить суммы в платежкахВчера, 19:02 - 2152 16
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1818
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2347 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2472
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 652
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 2001 1