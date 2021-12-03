Половина тендеров на Prozorro по объему приходится на строительство и ремонт

По результатам проведенных тендеров в электронной системе публичных закупок Prozorro в 2021 году государство подписало контрактов на 790 миллиардов гривен, из которых 416 миллиардов — в сфере строительства и ремонтных работ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Prozorro.

Из общих 416 миллиардов на 270 миллиардов было подписано договоров на строительство и ремонт дорог всех типов.

Также в госпредприятии «Прозорро» заявляют, что благодаря электронным торгам в 2021 году государству удалось сэкономить 45 млрд грн.

«Это средства, которые Украина смогла сэкономить благодаря прозрачным аукционам и бизнесу, который снижал цены на торгах, и потенциально направить на новые нужды. 45 млрд грн — это эквивалент покупки 115 новых электропоездов для Укрзализныци, или же построения 150 школ с нуля», — заявил генеральный директор ГП «Прозорро» Василий Задворный.

Среди крупнейших нововведений в Prozorro называют запуск обязательного онлайн-тестирования уполномоченных лиц. Уже с 1 января 2022 года в Украине будут ликвидированы тендерные комитеты, а организовывать закупки смогут только уполномоченные лица, которые подтвердят свой уровень знаний законодательства. На сегодня более 25 тысяч закупщиков прошли онлайн-тестирование.



Инфографика: Prozorro