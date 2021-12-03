Украинцам увеличат налог на жилье

Летом 2022 года в Украине изменится сумма налога на квартиры и дома. В среднем украинцам придется платить на 21% больше, чем в 2021 году.
Так, с лета 2022 года налог на квартиру площадью 100 квадратов будет повышен с 2832 до 3600 гривен. При этом за каждый лишний квадрат украинцы будут платить 1,5% от минимальной зарплаты. В 2021 году этот размер составляет 70,8 гривен, а вот в 2022 году он уже будет установлен на уровне 90 гривен.
Облагается налогом только излишняя площадь (для квартиры на каждый квадрат более 60 метров, а за дом – более 120 квадратов). Налоги будут платить только собственники жилья и сумма не делится на количество членов семьи или людей, прописанных там.
Что касается суммы налога, то она станет известна 1 июля, а платить придется за прошлый год.
Напомним, уже с нового года в Украине начнут работать косвенные методы налогового контроля. И тем, кто получает неофициальные доходы, стоит ожидать неприятностей.
Ранее мы писали о том, что после налоговой амнистии ГНС проверит все доходы физлиц с 1995 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине готовят масштабное утепление домов, чтобы снизить суммы в платежкахВчера, 19:02 - 1763 12
Обязаны ли граждане декларировать средства на депозитных счетахВчера, 14:02 - 16754 10
«В сторону здравого смысла»: Минобороны планирует пересмотреть список профессий для военнообязанных женщин4 ч. назад - 655 8
В Украине повысили тарифы на распределение газаВчера, 15:02 - 1906 7
Производители сладостей приостанавливают производство из-за цен на газ3 ч. назад - 716 5
Обязаны ли граждане декларировать средства на депозитных счетахВчера, 14:02 - 16754 10
Что должно быть в автомобиле по законуВчера, 20:01 - 7438
80% ІТ-специалистов против: четверть из них намерены уволиться в случае вступления в Дія CityВчера, 16:00 - 5730 1
Автофиксация нарушений правил дорожного движения: что нужно знать водителям6 ч. назад - 3584
«Дія» запускает две новые функции4 ч. назад - 2781
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1801
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2339 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2456
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 648
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1994 1