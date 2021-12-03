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Украинцам увеличат налог на жилье

Украинцам увеличат налог на жилье

Летом 2022 года в Украине изменится сумма налога на квартиры и дома. В среднем украинцам придется платить на 21% больше, чем в 2021 году.

Так, с лета 2022 года налог на квартиру площадью 100 квадратов будет повышен с 2832 до 3600 гривен. При этом за каждый лишний квадрат украинцы будут платить 1,5% от минимальной зарплаты. В 2021 году этот размер составляет 70,8 гривен, а вот в 2022 году он уже будет установлен на уровне 90 гривен.

Облагается налогом только излишняя площадь (для квартиры на каждый квадрат более 60 метров, а за дом – более 120 квадратов). Налоги будут платить только собственники жилья и сумма не делится на количество членов семьи или людей, прописанных там.

Что касается суммы налога, то она станет известна 1 июля, а платить придется за прошлый год.

Напомним, уже с нового года в Украине начнут работать косвенные методы налогового контроля. И тем, кто получает неофициальные доходы, стоит ожидать неприятностей.

Ранее мы писали о том, что после налоговой амнистии ГНС проверит все доходы физлиц с 1995 года.

По материалам Первый деловой
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