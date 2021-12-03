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Во Львове открыли дело против медлаборатории, которая завышала цены на COVID-тесты в 2,5 раза

Во Львове открыли дело против медлаборатории, которая завышала цены на COVID-тесты в 2,5 раза

За злоупотребление монопольным положением Антимонопольный комитет открыл дело против Медицинской лаборатории «ЭСКУЛАБ», которая во Львовском аэропорту установила цены в 2,5 раза выше аналогичных в других лабораториях своей сети.

Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

«Компания в пункте пропуска через государственную границу Украины в аэропорту „Львов“ установила стоимость своих услуг по экспресс-тест на СOVID-19 в 2,5 раза выше, чем стоили ее собственные услуги в других местах, где была конкуренция», — говорится в сообщении.

Заместитель главы АМКУ Анжелика Коноплянко рассказывает, что в августе этого года АМКУ начал исследовать соблюдение конкурентного законодательства на рынках экспресс-тестирования на СOVID-19 в пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Тогда было установлено, что со 2 июля по 4 августа текущего года были созданы предпосылки для монополизации рынков оказания соответствующих услуг.

«В июле действовала норма, которая запрещала иностранцам и лицам без гражданства, прибывающим из Индии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, РФ, Португалии попасть в Украину без отрицательного результата экспресс-теста, проведенного именно в пунктах пропуска на границе», — объясняет заместитель.

Сейчас АМКУ расследует, воспользовалась ли эта компания своим «исключительным» положением для получения сверхприбылей и можно ли считать такие действия злоупотреблением монопольным положением на рынке.

По материалам ТСН
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