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Кого чаще всего ищут работодатели: в Службе занятости назвали самые популярные профессии

Кого чаще всего ищут работодатели: в Службе занятости назвали самые популярные профессии

В базе Государственной службы занятости (ГСЗ) по состоянию на 1 декабря насчитывалось 61 тыс. вакансий. Самый высокий спрос — на рабочих перерабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли и транспорта. В целом почти 70% открытых вакансий затрагивают рабочие профессии. В то же время, почти 60% тех, кто состоит на учете, имеют высшее образование. Это одна из главных причин безработицы в Украине.

По состоянию на 1 декабря на учете в государственной службе занятости находилось 261 тыс. безработных, рассказала Украинскому радио начальник Управления предоставления услуг населению ГСЗ Инна Бондини. То есть, их количество на 200 тысяч превышает количество открытых вакансий.

При этом Бондини отмечает: в последнее время ситуация на рынке труда стала улучшаться. «Это можно объяснить снятием жестких карантинных ограничений — начали возобновлять работу те предприятия, которые закрывались на период жесткого локдауна», — открыла она.

Кого работодатели ищут больше всего

По профессиональным группам наибольшим спросом у работодателей пользуются, прежде всего, представители рабочих специальностей. В частности:

  • квалифицированные рабочие с инструментом — 23% вакансий;
  • рабочие по обслуживанию, эксплуатации и оборудованию машин — 18%;
  • неквалифицированные работники — 13%;
  • работники сферы торговли и услуг — 12%.

Топ-5 профессий декабря, которые были наиболее популярны на рынке труда, также состоит из рабочих специальностей. Это:

  • слесари-ремонтники;
  • водители;
  • продавцы;
  • швеи;
  • подсобные рабочие.

Какую зарплату предлагают работодатели

Если оперировать данными службы занятости, то в декабре средняя заработная плата среди вакансий, которые подавали работодатели, составляет 8 900 грн. Однако есть сферы, где зарплаты гораздо выше:

  • в ИТ средняя плата 12 тыс. грн.;
  • в строительстве — 11,3 тыс. грн,
  • финансовая и страховая деятельность — 10,3 тыс. грн;
  • сфера водоснабжения, канализации и обращения с отходами — 10 тыс. грн;
  • добывающая промышленность и разработка карьеров — 10 тыс. грн.

О причинах безработицы

Главной причиной того, что украинцы теряют или не могут найти работу, Бондини назвала несоответствие условий труда и уровня зарплат их требованиям. Работодатели предлагают невысокие официальные заработные платы, люди же на это все чаще не согласны.

«Также мало вакансий по тем профессиям, которые пользуются спросом. Если мы посмотрим на структуру безработных только по уровню образования, то почти 60% людей, состоящих на учете — с высшим образованием. При этом почти 70% вакансий — по рабочим профессиям. То есть, есть несоответствие спроса и предложений, из-за чего люди остаются без работы», — отметила она.

Еще одна причина — очень низкая трудовая мобильность: в Украине очень немного людей готовы поехать за хорошую работу в другой город. Однако те, кто это все же делает, едут, прежде всего, в:

  • Киев;
  • Львов;
  • Одессу;
  • Харьков;
  • Днепр;
  • Запорожье;
  • Кривой Рог.

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По материалам Обозреватель
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