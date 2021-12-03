Киевтеплоэнерго оштрафовали на 2 млн грн по делу о ценах за отопление

Антимонопольный комитет Украины принял решение наложить штраф на КП «Киевтеплоэнерго» в размере 1,95 млн грн за представление информации в неполном объеме. Дело касалось перерасчета цен на теплоснабжение.
Об этом сообщает пресс-центр АМКУ.
Информация регулятору была необходима в рамках расследования дела о перерасчете платежек. Ранее по требованию АМКУ «Киевтеплоэнерго» осуществило перерасчет потребителям таким образом:
Чтобы выяснить, действительно ли требование АМКУ привело к увеличению цен или это является результатом некорректного выполнения рекомендаций, комитет направил запрос на предоставление дополнительной информации.
«Однако коммунальное предприятие предоставило запрашиваемую информацию не в полном объеме и не в установленный срок», — заявили в АМКУ.
Это является нарушением законодательства о защите экономической конкуренции и наказывается штрафом. Также «Киевтеплоэнерго» обязали прислать запрашиваемые документы.
«Мы дважды продлевали срок для предоставления материалов. Но в результате получали попытки манипулирования данными и попытки скрыть нарушения», — прокомментировал глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.
Стоит отметить, что так называемый конфликт АМКУ со столичным предприятием длится еще с лета. КП «Киевтеплоэнерго» в июле 2021 года после получения рекомендаций Антимонопольного комитета Украины провело перерасчет тарифов на отопление для своих клиентов. Однако киевляне начали массово жаловаться на резкое увеличение сумм в платежках. Комитет обвинил компанию в бездействии.
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