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Как могут приватизировать Нафтогаз и Укрпочту, — Фонд госимущества назвал варианты

Как могут приватизировать Нафтогаз и Укрпочту, — Фонд госимущества назвал варианты

Долю в крупных украинских госкомпаниях, таких как «Укрпочта» и «Нафтогаз», можно при определенных условиях продать частным инвесторам.

Такое мнение высказал глава Фонда госимущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко в интервью UBR.ua.

Сенниченко пояснил, что в собственности государства должно остаться минимальное количество предприятий, а почти все компании, которые имеют статус плательщика НДС, должны быть приватизированы — в том числе и по той причине, что достижение основной цели государства, получение прибыли от деятельности предприятия, легче реализовать через налоговые сборы, чем через дивиденды.

Между тем существуют три категории предприятий, которые, по мнению Сенниченко, частично или полностью должны оставаться под контролем государства. В первой из них — естественные монополии, к примеру, операторы газопровода или железнодорожных путей.

При этом компаний, осуществляющих пассажирские перевозки, может быть множество, и они могут быть в частных руках.

Вторую категорию составляют предприятия, выполняющие социальную функцию государства. Частично к ним относится «Укрпочта», так как «выгодно это или нет, в каждое село должна быть доставлена пенсия и газета».

Однако у национального почтового оператора смешанная модель — она может быть эффективной и выходить на рынки с высокой маржинальностью.

«Поэтому полностью продавать „Укрпочту“, наверное, нельзя. Но можно ли привлечь туда частного инвестора? Я думаю, что да. На какую долю? Это уже дискуссионный вопрос. Можно оставить контрольный пакет в 51% акций государству. Либо оставить государству 25%, „золотую акцию“, а частника, если он такой смелый, обязать исполнять социальную функцию, а также выплачивать дивиденды. При этом дать возможность перекрывать убытки от социальной функции за счет посылок и финуслуг», — объяснил Сенниченко.

К третьему классу предприятий относятся те, которые имеют уникальные технологии или доступ к уникальным ресурсам. Однако государство может, по мнению Сенниченко, приватизировать и такие компании с условием запрета на вывоз части продукции с территории страны — для этого можно использовать квотирование экспорта.

По мнению главы ФГИ, долю частникам можно отдать и производителям сырьевой продукции.

На вопрос о том, можно ли приватизировать «Нафтогаз» или входящую в него «Укргаздобычу», Сенниченко указал, что газодобыча не является «его темой», добавил, что в мире используется практика распределения прибыли между частником и государством, когда «государство предоставляет месторождение, но не инвестирует в оборудование, не занимается операционным менеджментом».

«При этом все, что частная компания оттуда добывает, должно быть пропорционально распределено между государством и этой компанией», — объяснил глава ФГИ.

По материалам УБР
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