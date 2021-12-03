0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 11 0

Кабмин в два раза увеличил сумму беспроцентных кредитов для фермеров

Кабмин в два раза увеличил сумму беспроцентных кредитов для фермеров

Кабинет министров Украины увеличил сумму беспроцентных кредитов в размере до 1 млн грн семейным фермерским хозяйствам без получения статуса юридического лица.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

“Кабмин внес изменения в Постановление № 1102 о предоставлении беспроцентных кредитов семейным фермерским хозяйствам без получения статуса юридического лица. Эти кредиты будут направлены на приобретение до 20 гектаров земли сельскохозяйственного назначения через Укргосфонд”, – написал Лещенко.

По словам министра, сумма кредита увеличена вдвое – до 1 млн грн. Срок погашения также пролонгирован в два раза – до 10 лет.

“Никаких процентов по ним аграриям платить не придется. На следующий год по этой программе уже предусмотрено и будет выделено 100 млн грн. При необходимости сумма будет еще увеличена”, – отметил министр.

Лещенко добавил, что изменения в Постановление предусматривают более справедливое распределение средств между регионами и устраняют диспропорции между объемами денежных средств, которые могут быть направлены на кредитование.

Согласно закону, мелкие и средние фермеры, которые обрабатывают до 500 гектаров земли, могут воспользоваться услугами Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Фонд будет предоставлять гарантии в объеме до 50% непогашенной суммы основного долга на срок действия кредитного договора, но не более чем на 10 лет.

Ранее сообщалось, что только 20% украинских фермерских хозяйств могут взять кредиты в банке и воспользоваться государственными программами по их удешевлению.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.