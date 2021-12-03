Кабмин в два раза увеличил сумму беспроцентных кредитов для фермеров

Кабинет министров Украины увеличил сумму беспроцентных кредитов в размере до 1 млн грн семейным фермерским хозяйствам без получения статуса юридического лица.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.
“Кабмин внес изменения в Постановление № 1102 о предоставлении беспроцентных кредитов семейным фермерским хозяйствам без получения статуса юридического лица. Эти кредиты будут направлены на приобретение до 20 гектаров земли сельскохозяйственного назначения через Укргосфонд”, – написал Лещенко.
По словам министра, сумма кредита увеличена вдвое – до 1 млн грн. Срок погашения также пролонгирован в два раза – до 10 лет.
“Никаких процентов по ним аграриям платить не придется. На следующий год по этой программе уже предусмотрено и будет выделено 100 млн грн. При необходимости сумма будет еще увеличена”, – отметил министр.
Лещенко добавил, что изменения в Постановление предусматривают более справедливое распределение средств между регионами и устраняют диспропорции между объемами денежных средств, которые могут быть направлены на кредитование.
Согласно закону, мелкие и средние фермеры, которые обрабатывают до 500 гектаров земли, могут воспользоваться услугами Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Фонд будет предоставлять гарантии в объеме до 50% непогашенной суммы основного долга на срок действия кредитного договора, но не более чем на 10 лет.
Ранее сообщалось, что только 20% украинских фермерских хозяйств могут взять кредиты в банке и воспользоваться государственными программами по их удешевлению.
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