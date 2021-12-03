Межбанк: прогноз курса доллара и евро в Украине перед Католическим Рождеством

Пятница на валютном рынке пройдет в два этапа, но со снижением общей статистики торгов. По расчетам Finance.ua, объем операций на межбанке сегодня составит не более $90-115 млн при совершении до 240-300 сделок максимум.

Основная причина – начало периода рождественских праздников в странах Европы и в США. Деловая активность в Европе и Америке в эти дни минимальная, банки практически не работают. И поэтому на нашем рынке вчера все клиенты спешили закрыть свои операции по доллару и евро, чтобы не попасть в этот период рождественского затишья.

Именно из-за специфики работы в такие дни украинские торги пройдут в два этапа.

На первом (часов до 14), небольшая часть клиентов все же будет закрывать свои немногочисленные сделки в долларе и евро, даже с учетом того, что они будут проводиться разными датами валютирования. Это те компании, кому, как говорится, “припекает”.

На втором (после 14 часов и уже до конца сессии), количество сделок снизится до минимума и по факту на торгах останутся только банки-спекулянты.

Второй этап сессии “опасен” для гривны тем, что при таком малообъемном рынке у спекулянтов появится шанс “погонять” курс в нужную им сторону. Но еще вопрос, готовы ли они сами к этому, так как человеческий фактор никто не отменял и католические рождественские праздники (в Украине три дня, включая понедельник) расслабят всех участников торгов 24 декабря.

Нацбанку при таком раскладе вряд ли понадобится сегодня вмешиваться в ситуацию на межбанке, но при необходимости регулятор к этому готов.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, 24 декабря будут в пределах: доллар — коридор 27,15-27,35 грн, евро — коридор 30,70-31,00 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,00-27,35 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 15-20 коп, а в кассах банков до 20-25 коп.

Евро: в банках коридор от 30,35 до 31,00 грн при спреде до 25 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора от 30,50 до 30,90 грн при спреде до 20-25 копеек.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,21 / 27,23

евро – 30,76 / 30,79

Курсы валют на Межбанке

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