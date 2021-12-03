В monobank задумались о создании маркетплейса

Совладелец monobank Олег Гороховский заявил в интервью НВ, что “банк для котиков” может создать собственный маркетплейс.
“Мы начали развивать это направление и хотим сделать эквайринг настолько дешевым, чтобы этот вопрос уже больше не стоял. Понимая, что эквайринг — это доступ к клиентам и их чеку, мы хотим, чтобы эквайринг рано или поздно привел к тому, что мы или маркетплейс сделаем на его основе, или сделаем правильное кредитование. У нас будет BNPL — сервис buynow, paylatter — когда ты можешь просто оплатить покупку, а деньги с тебя спишутся на 30-й день. Как в Klarna, очень популярном сейчас стартапе, который стоит $45 млрд”, — заявил Гороховский.
Он отметил, что monobank сделал предварительный заказ на эквайринг и собрал 6 тысяч заявок.
“Мы начали постепенно выходить из предварительного заказа и отдавать этот эквайринг клиентам. Сегодня это уже более 1 300 клиентов, пользующихся нашим продуктом. Мы подключаем и к наземному эквайрингу, и к интернет-эквайрингу, а в декабре начали достаточно активно заключать договоры на BNPL – уже около 100 договоров заключено”, – сказал он.
Также Гоороховский рассказал, когда ждать банкоматы от monobank.
“Мы уже привезли пилотную партию и заключили контракт на банкоматы. Сейчас мы “пилим” софт для них, и в первом квартале 2022 года, я думаю, появятся и банкоматы monobank”, – сказал Гороховский.
Сначала банкоматы будут установлены в Киеве, так как больше трети клиентов monobank – жители столицы.
Он пояснил, с какой целью было решено освоить это направление.
«В Универсал Банке практически нет отделений, работающих с большими суммами. Точнее, все отделения “Универсала” работают с большими суммами, но у него практически нет отделений (у нас же банк без отделений). А у нас достаточно много вкладчиков, и у вкладчиков есть большие суммы. Это удобно для крупных вкладчиков и выдачи больших сумм вкладов. Особенно для внесения больших сумм», — сказал бизнесмен.
Он отметил, что исследования платежных систем показали: чем больше плотность банкоматов, тем выше уровень кэшлесса.
- каско
- кредитам
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