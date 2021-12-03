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Фонд соцстрахования направил 1,75 млрд грн на больничные и декретные выплаты

Фонд соцстрахования направил 1,75 млрд грн на больничные и декретные выплаты

Фонд социального страхования выделил 1,75 миллиарда гривен на выплаты пособий по временной утрате трудоспособности, беременности и родам и на погребение.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Фонд социального страхования Украины направил 1 миллиард 750 миллионов гривен финансовой помощи из государственного бюджета на выплату пособий по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выделенные решением правительства средства позволили профинансировать пособия для более 330 тысяч застрахованных лиц.

«В целом сегодня на финансирование материального обеспечения ФССУ было направлено почти 1,89 млрд гривен, из которых 1,75 млрд грн получено из государственного бюджета в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 15.12.2021 № 1318», — информируют в Фонде соцстрахования.

Напомним, уже профинансированы заявления-расчеты, принятые от работодателей с 9 ноября до 2 декабря включительно.

Суммы профинансированных Фондом пособий поступят на счета страхователей (работодателей) в течение нескольких дней, в зависимости от продолжительности банковских операций.

В Фонде соцстрахования отмечают, что все выплаты по больничным листам производятся ФССУ в полном объеме. В то же время, в связи с дополнительной нагрузкой, которую Фонд получил из-за пандемии, есть задержки в сроках финансирования. В частности, как уточняется, по итогам ноября потребность в расходах превысила поступления более чем на 2,7 миллиарда гривен.

По материалам Укринформ
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