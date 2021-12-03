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НБУ за два месяца наказал небанковские учреждения 62 раза

НБУ за два месяца наказал небанковские учреждения 62 раза

В октябре-ноябре Национальный банк применил 62 меры воздействия к участникам рынка небанковских финансовых услуг.

НБУ применил санкции по результатам безвыездного и выездного надзора страховщиков, кредитных союзов, финкомпаний и ломбардов.

К лизингодателям в течение двух месяцев меры воздействия не применялись вовсе.

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Нацбанк, в частности, аннулировал лицензии 27 участников рынка – 7 страховщиков, 2 кредитных союзов, 15 финкомпаний и 3 ломбардов.

В то же время временно были остановлены лицензии 19 финучреждениям-16 финкомпаниям, одному кредитному союзу и 2 ломбардам.

Восемь финучреждений обязаны устранить нарушения – штрафные санкции наложены на 5 страховщиков, 2 кредитных союза и одну финкомпанию.

В то же время в октябре-ноябре НБУ не вводил временную администрацию в качестве меры воздействия в небанковские финучреждения.

По материалам Финансовый клуб
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