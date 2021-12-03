Из бюджета выделят еще 300 миллионов на зарплату шахтерам

Кабинет министров планирует выделить из бюджета 300 миллионов гривен на выплату заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий.
Соответствующее протокольное поручение утверждено на заседании правительства.
«Согласовать с обращением Верховной Рады к Кабинету Министров Украины относительно выделения средств из общего фонда государственного бюджета на выплату заработных плат работникам государственных угледобывающих предприятий в сумме 300 млн грн и поручить подготовить соответствующий проект акта Минэкономики вместе с Минфином, Минэнерго и Минюстом и безотлагательно подать на рассмотрение правительства», — заявил министр энергетики Герман Галущенко.
Напомним, 8 декабря Министерство энергетики перечислило на выплаты заработной платы работникам государственных шахт 300 млн грн.
На начало декабря на государственных шахтах угольной промышленности задолженность по зарплате достигла 2,34 млрд грн.
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