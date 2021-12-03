Межбанк: день для нацвалюты прошел удачно

В четверг главным драйвером для всего межбанка было скорое приближение окончания года у украинских клиентов и предстоящее наступление рождественских каникул в странах ЕС и в США. Всем клиентам сегодня надо было закрыть максимальный объем операций, так как завтра никаких существенных операций ни по доллару, ни по евро уже никто проводить не будет, а в понедельник выходной день в Украине по случаю католического Рождества.
Как следствие — хорошая статистика торгов. За четверг только по Bloomberg было зарегистрировано сделок на сумму почти $ 224,2 млн.
В остальном, день для нацвалюты прошел удачно. Если в самом начале сессии продавцы еще могли как-то сыграть «на повышение» и доллар вырос к 11 часам с утренних стартовых 27,28/27,30 до 27,31/27,33 гривен, то затем предложение практически все время уже преобладало.
Уже к 12 часам курс просел до 27,295/27,315 гривен, к обеду подешевел сразу до 27,255/27,275 гривен, а к 15 часам и вовсе опустился до 27,22/27,24.
После перехода торгов в формат работы по американской валюте на ТОМе ситуация особо не поменялась, предложение все же превышало спрос.
В итоге, к 16 часам доллар котировался на уровне 27,205/27,225 гривен, а в последний час сессии курс окончательно замер на отметке 27,21/27,23 гривны.
Нацбанк продолжил политику невмешательства в ход торгов и сегодня интервенций не проводил.
Главные события 23 декабря на валютном рынке:
1). Доллар за день подешевел до 27,21/27,23 гривен, а курс евро просел до 30,77/30,79.
2). Нацбанк сегодня на торги не выходил.
3). Справочный курс НБУ на 12:00 в среду находился на отметке 27,3067 гривен, а официальный курс на 24 декабря 2021 года установлен на уровне 27,2747 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,21 / 27,23
евро — 30,78/ 30,80
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1316 / 1,1318
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