Аналитики рассказали, какие соцсети станут лидерами в 2022 году

Аналитическая компания Insider Intelligence опубликовала необычный рейтинг популярности социальных сетей.

Вместо традиционного подведения итогов уходящего года они составили прогноз на 2022-й, проанализировав динамику посещаемости различных площадок.

Мировое лидерство в следующем году эксперты пророчат Facebook. Услугами социальной сети, по предварительным подсчётам, будут пользоваться хотя бы раз в месяц более 2,91 миллиарда человек.

Второе место приписывают Instagram с показателем в 1,28 миллиарда.

Замыкает топ-3 сервис коротких видео TikTok — у него, по мнению аналитиков, будет не менее 755 миллионов активных пользователей в месяц.

Согласно статистике, детище ByteDance сумело нарастить активную аудиторию на 59,8% в прошлом, и ещё на 40,8% в текущем году.

Ожидается, что в 2022-м у TikTok есть все шансы занять третью строчку в мировом рейтинге социальных сетей.

Ранее популярность площадки подтвердила и компания Sensor Tower, отчитавшись о 3 миллиардах загрузок TikTok из AppStore и Google Play совместно с дочерним приложением Douyin, которое распространяется на территории Китая.

При этом расходы пользователей в социальной сети превысили отметку в 2,5 миллиарда долларов, что выводит TikTok на один уровень c Tinder, Netflix, YouTube и Tencent Video.

В отчёте Insider Intelligence также указывается, что уже в следующем году социальными сетями будут регулярно пользоваться не менее 3,57 миллиарда человек ежемесячно, а доля TikTok на глобальном рынке соцсетей к 2024-му может вырасти до 25%.