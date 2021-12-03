Оплатить коммунальные услуги можно будет в одной онлайн-системе

В Украине появится единая информационно-аналитическая система по предоставлению жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания правительства 23 декабря.

«Мы образовали межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься запуском проект-системы под названием „Пространство жилищно-коммунальных услуг“. Это будет единый инструмент, где граждане смогут сразу получить все услуги, связанные со сферой ЖКХ», — отметил премьер-министр.

Как отметил глава правительства, система упорядочит работу всех поставщиков коммунальных услуг, даст возможность прозрачного управления жилищным фондом и домом, а также возможность онлайн заказа и оплаты коммунальных услуг.

Кроме того, по словам Дениса Шмыгаля, граждане смогут сообщать о нарушениях в сфере благоустройства, а государство получит системные и верифицированные данные о ситуации в жилищно-коммунальной сфере.

Справка Finance.ua:

в Киеве и в целом ряде городов коммунальные предприятия начали начислять своим клиентам абонентскую плату за вывоз мусора, горячую и холодную воду, отопление;