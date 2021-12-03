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Получить «пакет малыша» станет проще. Правительство внесло изменения в порядок

Получить «пакет малыша» станет проще. Правительство внесло изменения в порядок

Кабинет Министров Украины на заседании правительства 23 декабря внес изменения в порядок предоставления одноразовой натуральной помощи «Пакет малыша». Постановление предусматривает упрощение процедур.

Документом отменяется ограничение относительно срока реализации пилотного проекта предоставления «пакета малыша».

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Также отменяется необходимость подачи справки из учреждения здравоохранения о неполучении «пакета малыша».

Документом предоставляется право на получение «пакета малыша» в случае рождения ребенка на временно оккупированной территории Украины (при условии регистрации места проживания получателя на подконтрольной правительству Украины территории или наличия статуса внутренне перемещенной лица).

Как отметил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, родители, которые не получили «пакет малыша» в роддоме или в управлении соцзащиты населения, смогут получить денежную компенсацию через «Дію».

По материалам РБК-Украина
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